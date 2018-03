¿Es buena para tu salud la comida rápida vegetariana?

(CNN) — Las dietas basadas en plantas han estado asociadas con muchos beneficios para la salud, incluyendo el de reducir el riesgo de obesidad, las enfermedades del corazón y la diabetes tipo 2. Por lo que podría suponerse que la comida rápida vegetariana, que está inherentemente basada en plantas, podría ser más atractiva nutricionalmente atendiendo a sus componentes tradicionales.

La verdad es que no siempre es así. "Solo porque en un menú diga que es vegetariano o vegano no significa que es automáticamente sano. Puede tener tantas, sino más, calorías, grasas saturadas y sodio como las opciones no vegetarianas", dijo Sharon Palmer, dietista registrada y autora del libro 'Plant-Powered for Life'.

Tiene sentido. Después de todo, los ingredientes aportan calorías, ya sea a base de plantas o no. Y aunque la fibra y las proteínas pueden ser más altas en las comidas vegetarianas, gracias a cantidades abundantes de frijoles, verduras y granos integrales, también pueden tener grasas saturadas y sodio, dependiendo de cómo se prepare la comida (frita o a la parrilla, por ejemplo) y la cantidad de queso y condimentos que contiene una comida.

"Las opciones vegetarianas o veganas que son fritas, cubiertas por queso o salsas cremosas y con grandes cantidades de papas fritas, arroz o pan pueden no ser las opciones más sanas del menú", dijo Palmer.

Una comida es tan saludable como sus ingredientes. Entonces, el hecho de que un alimento sea "vegetariano" o "vegano" no garantiza que sea una opción nutricionalmente superior. Las papas fritas pueden ser vegetarianas, pero eso no significa que deban llenar tu plato con regularidad.

Palmer recomienda buscar opciones que incluyan muchas verduras, como ensaladas; granos enteros, como quinoa o pan integral; y opciones simples de proteínas, como los frijoles o una hamburguesa vegetariana. También aconseja "no consumir salsas, cremas y quesos", lo que tiene sentido desde el punto de vista de la salud, ya sea que elijas comer vegetariano o no.

Lisa Drayer es nutricionista, escritora y contribuye en la sección de salud y nutrición de CNN.