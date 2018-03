Maluma quiere sonar en el Mundial

Hollywood (CNN Español) – Jugando con un balón, consumiendo una conocida bebida gaseosa y compartiendo con un público que lo aplaudía, Maluma presentó este miércoles en Miami la que será una de las canciones que seguramente estaremos escuchando a lo largo de la Copa Mundial 2018.

Scroll for more content...

Se titula “Colors” y es la canción con la que uno de los principales patrocinadores del campeonato de fútbol, la marca Coca-Cola, se une a esta gran fiesta deportiva que se llevará a cabo en Rusia del 14 de junio al 15 de julio. Aunque la versión en español está a cargo del artista colombiano, la versión en inglés es interpretada por Jason Derulo, un cantante oriundo del estado de Florida pero de raíces haitianas.

La marca dijo que en esta ocasión había elegido a Maluma por su popularidad en Latinoamérica y porque representa la pasión por la música y el deporte. Según Coca-Cola, Maluma —quien se autodenomina el Pretty Boy o Chico Lindo— es un referente entre los milénicos o millennials y además es muy cercano a sus fans.

#Colors @cocacola

A post shared by MALUMA (@maluma) on Mar 14, 2018 at 4:48pm PDT

Los números así lo demuestran. Maluma tiene casi 5 millones y medio de seguidores en Twitter, más de 31 millones en Instagram y su página de Facebook supera los 23 millones de ‘me gusta’.

En el evento con la prensa realizado este miércoles en Miami, el artista se manifestó muy contento de poder colaborar con Derulo en este proyecto y recordó que ambos son amigos. De hecho, reveló que los dos ya habían grabado antes otro tema musical juntos pero que aún no se ha estrenado.

Poder cantar un tema para el Mundial es lo más cercano que el cantante colombiano llegará a cumplir su sueño de niño, cuando pensó que su futuro estaba en el fútbol y de hecho llegó a jugarlo con la intención de ser un jugador profesional. Ese anhelo de llegar algún día al campeonato más importante de este deporte se materializa ahora como cantante.

Maluma señaló que con este tema está incursionando en lo que él describió como un ritmo “bien americano”, incorporando sonidos africanos, pero que aún así, no quiso copiar la versión anglo de Derulo y que por ello añadió elementos característicos de su estilo urbano.

El joven de 24 años también compartió que Derulo y él grabaron ya el video musical para este tema, que según los organizadores estará disponible a partir de abril en las plataformas digitales de música.

Estos últimos meses han sido muy agitados para Maluma, multiplicando así su exposición a nivel mundial. Hace poco participó en un desfile de modas de la casa Dolce & Gabbana desde Milán, donde pudo cantar reguetón. En el evento del miércoles dijo que una de sus metas había sido llegar con su música a Brasil y que luego de haberla cumplido, ahora se propone a conquistar el mercado asiático.

Para su último video musical, de la canción “El préstamo”, Maluma se presenta como el protagonista de su propia película y hasta se lanza con un pequeño diálogo en inglés y una que otra palabra en italiano. También hay una escena de una persecución policial, disparos y un gran robo, donde el botín lo comparte con una mujer en ropa interior. De hecho, la historia parece que continúa porque al final se incluyó un “continuará”.

¿Es la actuación el siguiente paso de Maluma? Si se prepara, quizá pueda tener una carrera como la de Ricky Martin o más recientemente como la de Harry Styles, quien luego de convertirse en una estrella de la canción gracias al grupo musical One Direction, incursionó en el cine con la película Dunkirk, nominada a ocho premios en la pasada edición del Oscar.

Volviendo a “Colors”, que no es el himno ni tampoco la canción oficial del Mundial, sí podría ser una de las más sonadas y con suerte, repetir lo que le ocurrió en la pasada edición de la Copa Mundial a su compatriota Shakira, cuando su canción “Dare (La La La)” superó —en opinión de muchos y por el número de visualizaciones— a la oficial “We Are One (Ole Ola)”, interpretada por Pitbull, junto a Jennifer López y Claudia Leitte.