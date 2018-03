Colapsa puente peatonal en la Universidad Internacional de la Florida en Miami deja al menos 4 muertos

(CNN Español) - Un puente peatonal colapsó en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami, Florida, según el funcionario información pública de Miami Dade, Argenis Colon.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade dice que hay al menos 4 muertos.

La estructura pesaba 950 toneladas.

En la tarde el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que había un muerto confirmado y seis personas trasladadas al hospital, dijo en una entrevista telefónica en directo con WFOR, afiliada de CNN. El alcalde está en China por negocios y ha enviado al vicealcalde al lugar del colapso.

Ocho personas fueron trasladadas a hospitales, dijo el Departamento de Bomberos de Miami.

El alcalde dijo que hay ocho bajo los escombros.

Hay más de 100 bomberos en el lugar, y la operación es de búsqueda y rescate.

El teniente Alejandro Camacho, funcionario de asuntos públicos de la Patrulla de Carreteras de Miami, dijo que hay "varios muertos y cinco o seis autos aplastados" en el colapso del puente.

"Toda la vía está colapsada", dijo Camacho.

No se ha determinado la causa del accidente todavía.

Un puente peatonal colapsó este jueves en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en Miami, Florida. La estructura pesaba unas 950 toneladas. (Créditos: Joe Raedle/Getty Images)

Las autoridades confirman que hay al menos un muerto tras el derrumbe de la estructura.

Agentes policiales bloquearon carreteras aledañas al puente peatonal, cuya función era conectar a la Universidad Internacional de Florida con un área de viviendas para estudiantes. El colpaso aplastó varios automóviles. El puente había sido inaugurado hace menos de una semana. (Créditos: ANTONI BELCHI/AFP/Getty Images)

De acuerdo a primeros reportes, al menos ocho vehículos fueron aplastados por el puente. La construcción de la estructura costó 14,2 millones de dólares, de acuerdo con una hoja informativa publicada en el sitio web de la FIU. (Créditos: Joe Raedle / Getty Images)

El puente colapsado fue construido con métodos de construcción acelerada (ABC, por sus siglas en inglés), informó la FIU. Esta técnica, se precisó, "reduce potenciales riesgos para los trabajadores, viajeros y peatones y minimiza las interrupciones de tráfico". (Créditos: Joe Raedle/Getty Images)

Equipos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade y otras unidades de rescate trabajan en la escena del derrumbe. (Créditos: Joe Raedle/Getty Images)

De acuerdo a información de la FIU, el puente fue diseñado para resistir un huracán de categoría 5 y para superar los 100 años de uso. Asimismo, el puente inaugurado el sábado pasado fue el primero en el mundo hecho completamente de hormigón autolimpiante (a base de dióxido de titanio que, expuesto a la luz solar, captura las partículas contaminantes del aire y limpia sus propias superficies de hormigón). (Créditos: Joe Raedle/Getty Images)

En la foto, una grúa cerca del puente colapsado. (Créditos: ANTONI BELCHI / AFP / Getty Images)

Un equipo de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en ingles) llegará a Miami, según un tuit de la agencia. (Créditos: ANTONI BELCHI/AFP/Getty Images)

Esta imagen es la captura de un video de AFP TV. En ella se muestra a los trabajadores de emergencia en el puente peatonal caído. Las imágenes de televisión de la escena mostraban una grúa que se movía a una parte de la estructura. (Créditos: MIGUEL GUTIERREZ / AFP / Getty Images)

"Escuchamos un fuerte ruido detrás de nosotros... y miramos hacia atrás y el puente se colapsó por completo", dijo Isabella Carrasco, una estudiante de la Universidad de Miami. Ella había acabado de pasar debajo del puente antes de que este de derrumbara. (Créditos: MIGUEL GUTIERREZ / AFP / Getty Images)

Personal de rescate de bomberos de Miami-Dade y otras unidades trabajan entre los escombros del puente caído. El doctor Mark G. McKenney, director médico de trauma en el Kendall Regional Medical Center, dijo que su personal recibió a 10 pacientes, el estado de los de ellos es crítico. Uno de estos pacientes tiene graves lesiones en las extremidades y cayó en coma, precisó McKenney. (Créditos: Joe Raedle / Getty Images)

Ricardo Dejo, un estudiante de Ingeniería Civil de la FIU, le dijo a CNN que vio autos inmovilizados debajo del puente. "Estábamos muy entusiasmados con el puente (antes del accidente), todo parecía estar bien", declaró Dejo. En la imagen: la vista lateral del puente derribado. (Créditos: Joe Raedle/Getty Images)

El puente fue instalado el sábado. De acuerdo con una hoja informativa sobre el puente en el sitio web de FIU, costó 14,2 millones de dólares, y fue financiado como parte de una subvención de 19,4 millones de dólares del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

El puente conecta la calle 8 con el campus de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, una institución pública con 54.000 estudiantes, el 61% de ellos hispanos.

Los estudiantes están esta semana de vacaciones.

La Universidad Internacional de Florida emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter verificada en el que dice que están "conmocionados y tristes por los trágicos acontecimientos en el puente peatonal FIU-Sweetwater".

"En este momento todavía estamos involucrados en los esfuerzos de rescate y la recopilación de información. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades".

El puente fue construido usando métodos de construcción acelerada

Un comunicado de prensa de la Universidad Internacional de la Florida destacó el hecho de que este puente fue construido con métodos de construcción acelerada (ABC, por sus siglas en inglés), que "reduce los riesgos potenciales para los trabajadores, los viajeros y peatones y minimiza las interrupciones de tráfico".

La universidad divulgó un video en cámara rápida del momento en que es instalado el puente:

La Administración Federal de Carreteras declara que tales métodos ayudan a "reducir el tiempo de construcción in situ" para construir o reparar un puente, lo que mejora la "seguridad de la zona de trabajo para el público" al tiempo que reduce los impactos del tráfico y los retrasos en la construcción relacionados con el clima.

La universidad dijo que es el puente peatonal más grande movido a través del transporte modular autopropulsado en la historia de EE.UU. (y también el primero en ser "construido completamente de hormigón autolimpiante").

Atorod Azizinamini, de la FIU, que según la universidad es uno de los principales expertos mundiales en ese tipo de construcción, fue citado diciendo: "Es un hito construir el elemento principal del puente —la superestructura del tramo principal— fuera de la vía y lejos de la concurrida calle 8".

El puente fue diseñado para resistir un huracán de categoría 5

En el papel, el puente peatonal de 12 metros de ancho en el campus de la Universidad Internacional de la Florida fue una hazaña de ingeniería, con varios hitos.

Aquí hay algunos, tal como lo describe la universidad:

Fue diseñado para resistir un huracán de categoría 5

Su durabilidad se suponía que superaría los 100 años.

Es el primer puente en el mundo que se construye completamente de hormigón autolimpiante: está hecho de dióxido de titanio que, cuando se expone a la luz solar, captura las partículas contaminantes del aire y limpia sus propias superficies de hormigón.

Fue instalado en solo unas pocas horas hace solo cinco días, aunque su construcción no fue terminada.

Imágenes tras el colpaso

Testigo de la FIU sobre puente colapsado: "Cuando yo salí, lo vi ya caído y a dos carros los aplastó"

FOTOS: El puente peatonal de Miami tras su derrumbe a menos de una semana de inaugurado

Con información de Saeed Ahmed, Veronica Rocha y Brian Ries de CNN