El exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, se enfrenta a hasta 305 años de prisión

(CNN) - Paul Manafort, exdirector de la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, podría pasar en prisión el resto de su vida, y casi 300 años o más en una cárcel federal, aseguró un juez este martes.

Scroll for more content...

"Por la naturaleza de los cargos contra el acusado y el aparente peso de las pruebas en su contra, el acusado se enfrenta a la muy real posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión", escribió este martes T.S. Ellis III, juez federal de la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.

La semana pasada, Ellis ordenó prisión domiciliaria para Manafort, el uso de un monitor GPS y una fianza sin garantía de 10 millones de dólares.

LEE: ¿Quiénes son los cuatro acusados en la investigación de Mueller sobre los nexos de Trump con Rusia?

Manafort, de 68 años, ha estado bajo condiciones similares de arresto domiciliario y libertad bajo fianza por un caso distinto en Washington, presentado a finales de octubre.

Paul Manafort, exidrector de campaña de Donald Trump, saliendo de la sede de la Corte Federal en Washington, en febrero de este año. (Créditos: Drew Angerer/Getty Images)

Tomados en conjunto, el exdirector de la campaña de Trump encara estrictas restricciones y fuertes posibles consecuencias mientras espera sus dos juicios este año. Si Manafort eligiera evitar el juicio y cambiar su declaración de culpabilidad, como ya lo hizo su codemandado Rick Gates, los fiscales del fiscal especial Robert Mueller podrían obligarle a contar detalles sobre el contacto de los funcionarios de campaña de Trump con los rusos y otros ciudadanos extranjeros.

Durante décadas, Manafort había realizado negocios basados ​​en sus relaciones con ucranianos afines a Rusia y otros poderosos expolíticos europeos, y había estado en contacto con ellos mientras dirigía la campaña de Donald Trump.

Paul Manafort se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra.

Ellis dijo que Manafort tiene los recursos financieros y las conexiones internacionales para poder huir antes de su juicio y "además de todos los intereses para hacerlo".

Actualmente, Manafort usa dos monitores GPS, uno del tribunal federal de Virginia y el otro del tribunal federal de Washington.

305 años

Manafort se enfrenta a un máximo de 305 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos en Virginia.

En cuanto a los cargos que enfrenta solo en Virginia, su probable sentencia sería de ocho años, dijeron los fiscales en una presentación ante el tribunal anterior. También se enfrenta a nueve cargos de fraude bancario y conspiración de fraude bancario, que cada uno implica un máximo de 30 años en prisión, por un máximo de 270 años.

LEE: “Entrenadores sexuales” rusos detenidos ofrecen información a EE.UU. sobre elecciones con esta condición

En el caso de Washington, Manafort se enfrenta a una probable sentencia de entre 15 y 20 años de prisión si es declarado culpable de cinco cargos de conspiración y de lobby extranjero.

Las acusaciones en sus demandas penales, presentadas por la oficina de Robert Mueller, describen un esquema de empresas ficticias y cuentas bancarias extraterritoriales en las que Manafort solía ocultar sus ganancias por ejercer presiones para políticos ucranianos. Luego, supuestamente, empleó ese dinero para obtener hipotecas, artículos de lujo y rehabilitar viviendas.

Actualmente, Manafort tiene que informar a los tribunales de Washington y de Virginia si desea abandonar su casa por cualquier motivo, salvo emergencias médicas, servicios religiosos y para reunirse con sus abogados o presentarse en los tribunales.

La orden de este martes del juez de Virginia especificó que no debe beber en exceso ni consumir drogas no recetadas, y que efectivamente está en "encierro las 24 horas del día". Las autoridades federales tienen confiscados los pasaportes de Manafort y no puede solicitar nuevos documentos de viaje.

"Es un riesgo explícito de huida. Tiene sustanciales bienes personales y enfrenta un período considerable de encarcelamiento si es condenado", dijo Ellis en la corte la semana pasada, antes de emitir la orden de este miércoles.

Manafort está citado para ir a juicio en Virginia el 10 de julio y en Washington el 17 de septiembre.

LEE: Trump afirma que Obama ordenó la investigación a Rusia para desacreditar la campaña