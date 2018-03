Accidente de autobús escolar en Alabama: al menos un muerto

(CNN) — Al menos una persona murió este martes por la mañana cuando un autobús que transportaba estudiantes del área de Huston cayó por un barranco de 15 metros en el condado Baldwin, Alabama, según informó el sheriff Hoss Mack. El fallecido es el conductor del vehículo, según informó el capitán de la Policía Estatal de Alabama, John Malone.

Debido al accidente y las labores de rescate fue cerrada la autopista interestatal 10, en ambas direcciones, cerca del límite con el estado de la Florida. Según Malone, miembros del Departamento de Transportes del estado se encuentran en el lugar para examinar el lugar de los hechos antes de que la carretera sea reabierta.

"El autobús se detuvo por un lado en el barranco. Hubo que subirlo con cuerdas del Departamento de Bomberos durante la operación de rescate. Algunos esfuerzos fueron llevados a cabo a mano por los agentes u otras fuerzas del orden público", dijo el sheriff, explicando la dificultad de los esfuerzos de rescate en el complicado barranco.

Varias personas heridas fueron llevadas a 10 hospitales en el condado de Baldwin, en las ciudades de Mobile en Alabama, Daphne y Fairhope, y Pensacola, Florida.

El Hospital Sacred Heart en Pensacola recibió a 18 pacientes, según su página web.

Seis o siete helicópteros de Medevac transportaron heridos a hospitales, dijo el sheriff. Un paciente permanece en estado crítico, dijo, y cinco en condiciones graves. El resto de los heridos, incluido un agente del condado de Baldwin herido durante el proceso de extracción, sufrieron heridas menores, dijo.

Un video del choque mostró un autobús de costado en un acueducto cubierto de hierba mientras los rescatistas con linternas recorrían la zona. En las imágenes se observa a los bomberos mirar hacia abajo desde un puente. También se ve una fila de vehículos de emergencia alineados en el camino que conduce al puente.

El eje delantero del autobús parecía separado del vehículo y al menos dos puertas de los compartimentos de equipaje habían sido arrancadas del costado. El techo del autobús también parecía dañado.

El autobús viajaba hacia el oeste, llevando a los estudiantes a casa desde la Florida Central. Fue cuando se dirigía a la mediana en la interestatal 10 cuando cayó al barranco en Cowpen Creek, alrededor de las 5.30 a.m. (6.30 a.m. ET), dijo Mack.

El arroyo corre a través del barranco, pero el autobús no llegó a tocar el agua, dijo el comandante del sheriff del condado de Baldwin, Anthony Lowery.

La última víctima fue liberada del autobús poco antes de las 9 a.m. (10 a.m. ET), dijo Mack.

"Lo siguiente que teníamos que hacer era traer mantas aquí. Por supuesto, tenían frío. Esta mañana estábamos a 4 grados centígrados".

