Video muestra el encuentro de un avión de la Armada de EE.UU. con un ovni, afirma un grupo

(CNN) - Un nuevo video militar que supuestamente muestra un avión no identificado ha sido publicado luego del reconocimiento del Pentágono el año pasado de haber archivado una iniciativa dedicada a identificar objetos desconocidos en el sector aeroespacial.

Scroll for more content...

Exfuncionario del Pentágono que buscaba ovnis: "Quizás no estemos solos"

El grupo To The Stars Academy of Arts and Science, una organización que lidera el tema que incluye a un exjefe del ahora difunto programa del Pentágono y fue cofundada por el exmúsico Blink182 Tom DeLonge, publicó el video titulado "GO FAST" este viernes.

El grupo dijo que se trata de imágenes del Departamento de Defensa de un video de un F/A-18 Super Hornet del "vuelo de alta velocidad de un avión no identificado".

El Pentágono se negó a comentar sobre la grabación a CNN, y la Academia To The Stars dijo que varias organizaciones gubernamentales revisaron el video para su publicación, y que cualquiera podría obtener el video utilizando una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

MIRA: Neil deGrasse Tyson sobre los ovnis: 'Llámame cuando un extraterrestre te invite a cenar'

La publicación del supuesto material militar sigue las revelaciones del año pasado de The New York Times y Politico sobre el esfuerzo pasado del Pentágono por estudiar fenómenos aéreos no identificados y la publicación de dos videos que muestran los encuentros de los pilotos de la Marina con objetos no identificados.

Luis Elizondo, el exjefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas que ahora trabaja en la Academia, dijo a CNN el lunes que el video recientemente publicado proporciona más evidencia de lo que dijo es probablemente el intento más grande del Pentágono de esconder el material sobre fenómenos no identificados y subrayó la necesidad de una conversación pública sobre el tema.

"Estos son solo tres videos que han salido y que todo el mundo está viendo", dijo Elizondo. "Pero hay mucha más evidencia convincente y yo tuve conocimiento de eso, ya sabes, creo que estás mirando la punta del iceberg", afirmó.

MIRA: Un programa secreto del Pentágono buscó ovnis por 5 años

Elizondo dijo que la organización obtuvo el video a través de "canales de información", pero se negó a entrar en detalles sobre las "fuentes y métodos" del grupo. Dijo que siguieron el "proceso adecuado" para obtener el video y que "el Departamento de Defensa aprobó la publicación".

En un reconocimiento del programa el año pasado, el Pentágono dijo que la iniciativa finalizó en 2012, y el exlíder de la mayoría del Senado Harry Reid le dijo al Times que su financiamiento provenía del "dinero negro", lo que significaba asignaciones para programas encubiertos.

"Se determinó que había otros asuntos de mayor prioridad que merecían financiación, y fue en el mejor interés del Departamento de Defensa que se hizo un cambio", dijo el portavoz del Pentágono Tom Crosson a CNN en ese momento.

El analista de seguridad de CNN David Soucie, que ha trabajado en agencias de aviación civil, dijo que estaba desconcertado en particular por la falta de calor indicada en el video por el objeto y lamentó el final informado del proyecto.

"Literalmente no hay explicación para esto en mi mente", dijo Soucie.