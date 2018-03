Esto es lo que Trump verá cuando visite los prototipos de muro fronterizo en California

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará este martes los prototipos de su tan prometido muro fronterizo, una oportunidad para ver en persona las opciones que su gobierno ha probado para la futura construcción, en caso de que el Congreso apruebe el dinero para proceder.

Pero los expertos dicen que Trump no debería elegir ningún prototipo como su favorito, por temor a que eso pueda parecer que pretende influenciar el rígido proceso de adquisición.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos eligió ocho propuestas para la construcción junto a la frontera en San Diego, California, que fueron finalizados en octubre de 2017 y, desde entonces, se han probado en un entorno fronterizo real para su evaluación.

Los ocho prototipos están divididos en dos categorías: cuatro están diseñados para ser muros de concreto de 9 metros, y cuatro están hechos de otros materiales.

Después de que la construcción se completara, los prototipos fueron probados en varios frentes, cómo resisten las brechas, que alguien trepe por ellos, que se cave bajo ellos y su habilidad de ralentizar y detener el tráfico en la frontera y de si son seguras para los agentes de frontera. Por ejemplo, en el pasado, los funcionarios han dicho que las barreras fronterizas idealmente les permiten a los agentes mirar lo que está pasando del otro lado, para que los adversarios no puedan esconderse bajo al sombra del muro.

Las diversas características de los potenciales muros y vallas fronterizas, incluso combinaciones de ellas, podrían usarse a medida que se construyan nuevas barreras, ya que cada una será seleccionada bajo las necesidades del ambiente donde sea puesta. El proceso de poner junto el “kit de herramientas” está en curso, según el portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Carlos Díaz.

1 de 7

| Miembros de las ONGs Ángeles Sin Fronteras y Alianza Migrante protestaron el sábado en Tijuana, México, contra la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con el país vecino. (GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

2 de 7

| La protesta se llevó a cabo en el lado mexicano, frente a donde se construyen los prototipos del muro en el lado estadounidense. (GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

3 de 7

| Ocho prototipos del muro propuesto por el gobierno de Trump fueron presentados el 26 de octubre en la frontera de Estados Unidos on México. (GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

4 de 7

| Las estructuras de concreto y acero, construidas en un área remota de San Diego, California, serán probadas durante un periodo de 30 a 60 días para determinar cuál de los diseños cumple con los criterios para proteger la frontera, dijo la Patrulla Fronteriza en un comunicado. (GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

5 de 7

| Cuatro de los prototipos son enteramente de contrato y el resto de otros materiales. (GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

6 de 7

| Los manifestantes mostraron letreros con consignas contra el muro.(GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

7 de 7

| Los manifestantes mostraron letreros con consignas contra el muro.(GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images)

Cuando se les preguntó recientemente en un evento con reporteros, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no especificaron qué papel tendría el presidente al elegir entre los prototipos.

Cuando se le preguntó sobre la visita del presidente, el portavoz del DHS Jonathan Rath Hoffman dijo que se seguirá “el curso normal del proceso de adquisición”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza eligió a seis compañías para los ocho diseños: Caddell Construction Co., LLC, Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co., DBA Fisher Industries, Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co., Houston; W.G. Yates & Sons Construction Company, Philadelphia, Mississippi; KWR Construction Inc., Sierra Vista, Arizona; and ELTA North America Inc., Annapolis Junction, Maryland.