Funcionarios de la Casa Blanca están alarmados por lo que dijo la secretaria de Educación en televisión

(CNN) - Los funcionarios de la Casa Blanca se alarmaron por la dificultad que experimentó Betsy DeVos, secretaria de Educación, al responder preguntas básicas sobre las escuelas de Estados Unidos, y por no defender las nuevas medidas de seguridad escolar propuestas durante el domingo y el lunes, según dos fuentes familiarizadas con su reacción.

Scroll for more content...

Aunque DeVos se juramentó en su cargo en el gabinete hace 13 meses, el domingo dio una entrevista puntual a Lesley Stahl, del programa 60 Minutes (CBS). En el diálogo no pudo defender su creencia de que las escuelas públicas pueden funcionar mejor cuando se desvían fondos a la expansión de las escuelas públicas charter y vales para escuelas privadas. En un momento dado, admitió que "intencionalmente" no ha visitado escuelas de bajo rendimiento.

"Dudo en hablar sobre todas las escuelas en general porque las escuelas están compuestas por estudiantes individuales que van a ellas", dijo DeVos, luego de que la entrevistadora sugiriera a DeVos que visite escuelas de bajo rendimiento.

LEE: Todas las mujeres del presidente son cómplices

Todo empeoró cuando DeVos siguió recorriendo canales de TV este lunes. La Casa Blanca publicó sus propuestas de medidas de seguridad escolar luego de que un tiroteo en Parkland, Florida, mató a 17 personas. Parte de la propuesta incluye un grupo de trabajo para buscar maneras de prevenir futuros tiroteos masivos, encabezado por DeVos. Aunque las propuestas no incluyen elevar el límite de edad para comprar armas de fuego de 18 a 21, como lo sugirió el presidente Donald Trump una vez, DeVos le dijo a Savannah Guthrie en el programa "Today" de NBC que "todo está sobre la mesa".

Betsy DeVos, secretaria de Educación.

"El plan es un primer paso en un proceso más largo", dijo DeVos, quien agregó que no cree que armar a los maestros con armas de asalto sea "algo apropiado".

"No creo que las armas de asalto llevadas en las escuelas llevadas por el personal de la escuela sean lo apropiado", dijo DeVos. "Pero, de nuevo, creo que este es un problema que las comunidades y los estados deben decidir mejor a nivel local", continuó.

"El punto es que las escuelas deberían tener esta herramienta si eligen usar la herramienta. Las comunidades deberían tener las herramientas, los estados deberían tener la herramienta, pero nadie debería estar obligado a hacerlo", dijo la secretaria de Educación.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, no quiso opinar sobre las declaraciones de DeVos, diciendo que la seguridad escolar y otras políticas están "en el foco del presidente, no una o dos entrevistas, sino una política real".

Al preguntársele si Trump vio 60 Minutes, Sanders dijo: "No estoy segura de si lo vio todo o no".

DeVos tuiteó el lunes por la tarde: "Esto es lo que compartimos con 60 Minutos, que por supuesto no les mostraron: Michigan, como gran parte del país, no está haciendo lo suficiente para preparar a los estudiantes. Los puntajes están estancados. Los estudiantes necesitan más opciones y debemos repensar nuestro enfoque hacia la educación".

Here’s what we shared with @60Minutes, which of course they didn’t show you: Michigan, like much of the nation, isn’t doing well enough to prepare students. Scores are stagnant. Students need more options, and we must rethink our approach to education. pic.twitter.com/GJ0kdI2GPE

— Betsy DeVos (@BetsyDeVosED) March 12, 2018

Also missing from @60Minutes: students at charter schools in Detroit are doing 2x better than their peers. The reforms are helping, but there’s so much more to do. We must help all students be better prepared for strong futures. https://t.co/nZ8iqHhLBd pic.twitter.com/xoiegl2VF1

— Betsy DeVos (@BetsyDeVosED) March 12, 2018

"También falta en 60 Minutes: los estudiantes de las escuelas charter en Detroit están 2 veces mejor que sus pares. Las reformas están ayudando, pero hay mucho más por hacer. Debemos ayudar a todos los estudiantes a estar mejor preparados para un futuro sólido", agregó.

DeVos es el último miembro del gabinete de Trump en ser sometido a escrutinio. El secretario del Interior, Ryan Zinke; el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson; el secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin; y el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt fueron regañados por funcionarios de la oficina del fiscal de la Casa Blanca y el enlace del Gabinete tras una serie de comportamientos éticos embarazosos y cuestionables en sus respectivas agencias.

Esta no es la primera vez que DeVos hace noticia. También tuvo problemas para responder preguntas sobre educación durante su polémica audiencia de confirmación ante el Senado en enero pasado. En un momento dado, ella le dijo al senador demócrata Chris Murphy que algunas escuelas pueden requerir armas para luchar contra los osos.

"Me referiré nuevamente al senador (Mike) Enzi y la escuela de la que él hablaba en Wyoming. Creo que probablemente allí, me imagino que probablemente haya un arma en las escuelas para proteger de posibles osos", dijo.

Betsy Klein de CNN contribuyó a este informe.