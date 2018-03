El presidente Trump despide a Rex Tillerson, secretario de Estado

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que despidió al secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson.

Scroll for more content...

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Trump dijo que Mike Pompeo, director de la CIA, será el nuevo secretario de Estado.

"Gracias a Rex Tillerson por su servicio. Gina Haspel será la nueva directora de la CIA y la primera mujer en ocupar el cargo. Felicitaciones a todos!", escribió Trump.

Información en desarrollo ...