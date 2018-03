Acusan a Bruno Mars de apropiación cultural, pero las celebridades negras lo defienden

(CNN) - Bruno Mars se vio atrapado en un acalorado debate sobre la apropiación cultural durante el fin de semana que pasó. Esto, luego de que un activista acusó a la estrella del popular álbum 24K Magic de ser un buitre cultural que se beneficiaba de la música negra tradicional.

La "apropiación cultural", según el Diccionario de Cambridge, es "la acción de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya, especialmente sin demostrar que entiendes o respetas esta cultura".

La madre de Bruno Mars es filipina y su padre es puertorriqueño y judío.

Pero Bruno Marse es conocido por mezclar funk, soul, R & B, reggae y hip-hop en su música, géneros que son histórica y tradicionalmente afroamericanos.

Bruno Mars, durante la última entrega de los Premios Grammy. (Créditos: Christopher Polk/Getty Images para NARAS)

"Bruno Mars es 100% un apropiador cultural. No es negro, para nada, y juega con su ambigüedad racial para mezclar géneros", dijo la autora y activista Seren Sensei para The Grapevine, una serie web sobre temas afroamericanos.

"Lo que hace Bruno Mars es tomar un trabajo preexistente y él, palabra por palabra, lo recrea completamente", siguió. "No lo crea, no lo mejora. Es un cantante de karaoke, un cantante de bodas, la persona que contratas para hacer covers de Michael Jackson y Prince. Sin embargo, Bruno Mars tiene un Grammy por álbum del año, y Prince nunca ganó un Grammy por álbum del año", agregó.

Algunos estuvieron de acuerdo con Sensei.

"Sí, ella hace una observación válida sobre la apropiación de la negritud y cómo ahora es lucrativo y no un tabú. Bruno Mars es un ejemplo difícil, porque le ha hecho un homenaje, pero eso no desacredita que aún pueda beneficiarse de la ambigüedad ", escribió una persona en Twitter.

Mientras tanto, otros defendieron a Mars.

"Quiero ser práctico aquí. ¿La gente dice que Bruno Mars no debe cantar? O que cuando canta debe blanquearse y sonar más como Rod Stewart", tuiteó Shaun King, escritor y activista de Black Lives Matter. "En serio. ¿Qué tipo de música se le 'permite' hacer a este hombre?", siguió.

El cantante de R&B Charlie Wilson, uno de los artistas negros a los que se le acusa a Mars de haber copiado, elogió al músico en Twitter y le atribuyó haber ayudado a "devolver ese clásico sonido New Jack/R&B a las masas cuando se dejó muerto hace años y fue difícil para los artistas llevar ese sonido al primer plano".

Wilson —exvocalista del grupo de R&B y funk The Gap Band— también elogió a 24K Magic, que le mereció a Mars el Grammy al mejor álbum este año. "Las canciones de Bruno en este álbum son originales y no son diferentes a las de cualquier otro artista que se inspiró en otros géneros antes que él", dijo.

Al defender a Mars, los fanáticos citaron declaraciones que el artista hizo para homenajear a los pioneros que inspiraron su música.

"Cuando dices 'música negra' entiendo que hablas de rock, jazz, R&B, reggae, funk, doo-wop, hip-hop y Motown", dijo en una entrevista de febrero de 2017 con la revista Latina. "Siendo puertorriqueño, incluso la música salsa se remonta a la Madre Patria [África]. Entonces, en mi mundo, la música negra lo es todo. Es el tesoro de Estados Unidos", refirió.

"Soy un niño criado en los años 90", continuó. La música pop estaba muy arraigada en el R&B de Whitney, Diddy, Dr. Dre, Boyz II Men, Aaliyah, TLC, Babyface, New Edition, Michael, y muchos más... no estaría aquí si no fuera por ella y estos artistas que me inspiraron", dijo Mars en dicha oportunidad.

Bruno Mars, quien ganó en las categorías de álbum, el disco y la canción del añ odel Grammy, también recibió algunas palabras de aliento de la comunidad de hip-hop.

"Sigue haciendo ese funky ish, @BrunoMars !!!! Siempre ❤", escribió el rapero Rapsody, nominado al Grammy.

"Así que es culpa de Bruno Mars... haberse influenciado por BabyFace, Teddy Riley, Jimmy Jam y Terry Lewis... al mismo tiempo, desde el lado del hip-hop, fui influenciado por DJ Premier, Pete Rock y The. Beatminerz: este es un estudio de sociología sobre influencia y exposición...", tuitéo 9th ​​Wonder, productor musical de hip-hop.

Mars, que ha colaborado con muchos artistas hip-hop —como Cardi B— pidió a Atlanta seleccionar a un músico de hip-hop para que se presente en el Super Bowl del próximo año.

Músicos blancos como la rapera Iggy Azalea y Miley Cyrus, quien echó mano del hip-hop cuando alcanzó la fama y luego se distanció abiertamente del género, suelen ser calificadas como buitres culturales.

Recientemente, el rapero blanco Post Malone provocó una ola de críticas de la comunidad de hip-hop después de que aparentemente criticó el género que lo hizo famoso, en una entrevista con GQ en enero.

"Definitivamente siento que hay una lucha por ser un rapero blanco. Pero no quiero ser un rapero. Solo quiero ser una persona que hace música", dijo.