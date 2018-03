O.J. Simpson relató “sangre y cosas” en una hipotética confesión en televisión de dos asesinatos

(CNN) – Pasaron 12 años antes de que las grabaciones salieran a la luz: por fin los televidentes pudieron escuchar lo que la cadena Fox calificó como la “impactante confesión hipotética” de O.J. Simpson sobre los asesinatos de su exesposa Nicole Brown Simpson y el amigo de ella, Ron Goldman, en 1994.

Scroll for more content...

MIRA: O.J. Simpson es un hombre libre tras pasar 9 años en la cárcel

Este domingo, la compañía emitió el programa de dos horas “O.J. Simpson: The Lost Confession?” (“O.J. Simpson: ¿la confesión perdida?”, en el que el exjugador de la NFL describe cómo él pudo haber asesinado a Goldman y a la madre de sus dos hijos. Simpson fue absuelto de los crímenes, pero tras un juicio civil resultó considerado responsable.

En la entrevista, Simpson describe a Goldman como “un tipo que no reconocí realmente. Pude haberlo visto por ahí, pero de verdad no lo reconocí”.

En un punto, el exdeportista mencionó a un amigo, a quien solo identificó como “Charlie”, que lo acompañó a confrontar a Brown y le entregó a Simpson el cuchillo que habría sido usado como el arma del crimen.

“A medida que las cosas se calentaron, solo me acuerdo que Nicole se cayó y se lastimó y este tipo empezó a hacer una cosa de karate. Entonces, yo dije: ‘Bueno, ¿tú crees que puedes darme una paliza? Y recuerdo que tomé el cuchillo –me acuerdo de esa parte, agarrar el cuchillo que tenía Charlie– y para ser honesto después de eso no recuerdo más, excepto que estoy de pie allí y hay un hay todo tipo de cosas alrededor y…” relató Simpson.

Judith Regan, quien realizó la entrevista en 2006 para el libro If I Did It (Si lo hice), presionó al exjugador: "¿Qué tipo de cosas?”, le preguntó. “Sangre y cosas por el estilo”, respondió él.

Al principio, Simpson se resistió a discutir los asesinatos, pero en varios momentos posteriores pareció validar la línea de tiempo y la teoría del caso que tenía la Fiscalía. También tuvo lapsus en tiempos verbales que no suenan especulativos. De hecho, en un punto sostiene: “Obviamente debí haberme quitado un guante después del asesinato, dado que uno fue encontrado en la escena”.

Además, Simpson relató haberse desmayado, así como la gran cantidad de sangre derramada (“Era horrible”, dijo), sentirse “harto” de Nicole por haber llevado lo que él consideraba eran personajes desagradables cerca a sus hijos y también relató haberse escabullido en su casa después de los asesinatos.

Después de que las entrevistas se realizaran inicialmente, Regan, quien era la editora en News Corp –propiedad de HarperCollins–, supo que el contrato para su libro había sido anulado, en medio de una reacción violenta por su futura obra y por un especial de televisión que Fox planeaba emitir. Posteriormente fue despedida y ella presentó una demanda de 100 millones de dólares contra la compañía por difamación, lío que finalmente fue arreglado con un acuerdo. En últimas, el libro terminó por publicarse en otro lugar.

Regan le dijo a CNN este lunes que encontró la entrevista “increíblemente perturbadora”.

LEE: La jugosa pensión que recibirá O.J. Simpson cuando salga de la cárcel

“Un amigo me escribió un mensaje de texto anoche que decía: ‘Recuérdame nunca jugar póker con Judith Reagan’, porque mantuve mi expresión impasible a lo largo de toda la entrevista”, explicó Reagan. “Fue muy difícil sentarme y hablar con él frente a todo lo que él estaba diciendo y no reaccionar de acuerdo a lo que estaba sintiendo. Es muy traumático volver a eso. Es traumático, triste, es una historia trágica que creo afectó a muchas personas de muchas maneras diferentes”, añadió.

En lo que pareció ser una jugada para afectar el estreno de ABC del programa “American Idol”, que Fox dejó de transmitir en 2016, esta cadena decidió emitir su especial de Simpson para competir contra su antiguo programa de éxito.

Sin embargo, esta vez Simpson no recibirá ni un centavo por la transmisión, que fue conducida por la expresentadora de CNN Soledad O’Brien y que incluyó un panel de expertos en el que participó el exfiscal del caso Simpson, Christopher Darden. Fox también prometió que transmitiría anuncios de servicio público sobre el abuso doméstico durante el especial.

El cineasta Terence Wrong dijo que los productores contactaron a Simpson, quien no respondió.

Un abogado de Fred Goldman dijo que la familia recibía con agrado “la transmisión de estas cintas”. “Mientras la justicia ha eludido a nuestra familia, Fox Entertainment les permite a todos hacer su propio juicio”, agregó el pronunciamiento.

Simpson salió de prisión en octubre pasado, después de haber cumplido una pena por secuestro y robo a mano armada en su intento de recuperar recuerdos deportivos.

Brian Lowry de CNN contribuyó a este informe.