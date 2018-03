Tensión en elección en Colombia por escasez de tarjetas de consultas interpartidistas

(CNN Español) - En las elecciones de este domingo en Colombia se presentó una situación que ha causado tensión en las urnas y críticas a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registraduría informó que en varias mesas de votación en el país se agotaron los tarjetones para las consultas interpartidistas.

El registrador nacional afirmó que a pesar de que se imprimieron más de 30 millones de tarjetas, en algunas partes se reporta escasez.

A pesar de que imprimimos 30 millones de tarjetas para las consultas interpartidistas, en algunos lugares del país estas se agotaron. Hemos reaccionado oportunamente autorizando y distribuyendo fotocopias que serán validas con la firma del jurado de votación. @Registraduria pic.twitter.com/BtSsbCLTjn

— Juan Carlos Galindo (@jcgalindovacha) March 11, 2018

Galindo dijo que el organismo ha respondido "oportunamente" y se están distribuyendo fotocopias para solventar el inconveniente.

Las copias serán válidas con la firma de un jurado de votación, afirmó el registrador.

ES VÁLIDO votar las consultas interpartidistas en fotocopia que lleve la firma del jurado de votación, esto de conformidad con la autorización que dieron los partidos en su momento y dadas las restricciones de presupuesto. @jcgalindovacha pic.twitter.com/KbIQafAMXN

— Registraduría (@Registraduria) March 11, 2018

Galindo añadió en rueda de prensa que la situación se presentó en 20 puestos en el país.

Este domingo los colombianos elegirán a 102 miembros del Senado y 166 representantes a la Cámara.

(JOAQUIN SARMIENTO/AFP/Getty Images)

Además, dos alianzas presentarán su consulta para elegir a su candidato a la presidencia.

Por un lado está la Gran Consulta por Colombia que presentó a tres candidatos: Iván Duque Márquez (por el Partido Centro Democrático), Alejandro Ordóñez Maldonado (por grupos significativos La Patria de Pie) y Martha Lucía Ramírez (por Por una Colombia Honesta y Fuerte). Por otro, la consulta de Inclusión Social para la Paz en que hay dos candidatos: Gustavo Petro y Carlos Caicedo.

La falta de tarjetones ha causado molestia entre candidatos y votantes, que se pronunciaron en redes sociales. Algunos han pedido que se extienda la jornada que se cierra a las 4:00p.m. hora local. La Registraduría ha insistido que el cierre es a la hora programada.

En dos horas cierra la jornada de votación de Congreso de la República #EleccionesColombia #Elecciones2018 Recuerda a la s4:00 pm votará el ciudadano que ya entregó su cédula al jurado pic.twitter.com/z1bqLDcpY4

— Registraduría (@Registraduria) March 11, 2018

No hay tarjetones miren este desastre en Unicentro. La gente grita fraude y queremos votar. pic.twitter.com/BHNWOsN5qI

— Pacho Santos (@PachoSantosC) March 11, 2018

No hay garantías si no hay tarjetones para la Gran Consulta por Colombia. Me dirijo a @MinInterior a presentar la queja y solicito a los colombianos no renunciar a su derecho al voto. ¡No se muevan de los puestos de votación! pic.twitter.com/4an6pL3Xdm

— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) March 11, 2018

Voy rumbo al Ministerio del Interior para pedir garantías ante grave situación presentada en distintos lugares del país por falta de tarjetones para la Gran Consulta por Colombia. Se está afectando el ejercicio del derecho al sufragio.

— Iván Duque (@IvanDuque) March 11, 2018

Señores @Registraduria al momento nos reportan 24 puestos de votación en Medellín en los que ya no existe parte de la totalidad de los tarjetones electorales. Como Alcalde me preocupa lo que esto pueda derivar en orden público. De igual forma las garantías al ciudadano.

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 11, 2018

En las mesas de la sede tecnológica de la Universidad Distrital de Ciudad Bolivar se agotaron los tarjetones naranja. Srs @Registraduria

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2018