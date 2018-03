Encuentran el cuerpo sin vida de Gabriel Cruz, el niño que tuvo en vilo a España por 12 días

(CNN Español) - La Guardia Civil de España confirmó este domingo que hallaron el cuerpo sin vida de Gabriel Cruz Ramírez, un niño de ocho años que desapareció el 27 de febrero.

Scroll for more content...

Nuestras más sinceras condolencias a los allegados de Gabriel. #DEPpescaito pic.twitter.com/1y6MiDeK3s

— Guardia Civil (@guardiacivil) March 11, 2018

Gabriel desapareció en la zona de Horticuelas Níjar, en Almería.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, envió condolencias a los padres e informó que había una persona detenida por el caso.

He hablado con los padres de Gabriel para transmitirles el profundo dolor y conmoción del Gobierno y de todos los españoles. Estamos a su lado en este durísimo momento. Hay una persona detenida, es fundamental respetar el trabajo de la @guardiacivil y no difundir bulos.

— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) March 11, 2018

El Ministerio de Defensa y envió igualmente sus condolencias, así como lo hizo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau:

No hay palabras que expresen el dolor y consternación que sentimos todos los miembros de las Fuerzas Armadas por la terrible noticia sobre Gabriel. Nuestro cariño y apoyo a familiares y amigos.

— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 11, 2018

Hemos seguido la búsqueda del pequeño Gabriel con el corazón en un puño. Ha tenido el peor de los finales. Desde Barcelona todo el cariño para sus familiares y para el pueblo de Las Hortichuelas, Almería, que lo dio todo por encontrarlo --

— Ada Colau (@AdaColau) March 11, 2018

Según reporta la agencia Efe, citando fuentes de la investigación, la pareja del padre de Gabriel fue detenida.

Las mismas fuentes señalan que el cuerpo del niño fue encontrado en el baúl de un auto.

CNN en Español ha intentado comunicarse con la Guardia Civil de España, pero no ha obtenido respuesta.

El caso de Gabriel generó un gran operativo de búsqueda durante días.

Las tripulaciones de nuestros helicópteros siguen inspeccionando cada palmo de terreno buscando al pequeño #GabrielCruz

Si tu información puede ayudar no dudes en llamarnos --062 pic.twitter.com/XIlpdAcDdH

— Guardia Civil (@guardiacivil) March 7, 2018

La muerte del niño, apodado pescaíto, ha conmovido a miles en las redes sociales. Celebridades, políticos y usuarios compartieron sus mensajes de condolencias.

Que impotencia y rabia sentimos todos.Este mundo no te merecia, Gabriel. Descansa en paz-- y que se haga JUSTICIA. Que se pudran en la cárcel los que son capaces de hacer daño a un niño.Mi más sentido pésame a los papas. FUERZA...

— Angy Fernández (@AngyFdz) March 11, 2018

Hoy nos inunda un mar de tristeza pequeño #Gabriel #DEPpescaito Un abrazo emocionado a su familia pic.twitter.com/F1dhkU6ch8

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 11, 2018

Cuanto dolor y cuánta impotencia... Espero q todo el peso de la justicia caiga sobre esta desalmada q le ha arrebatado la vida a Gabriel... Toda mi fuerza y amor para la familia. #Gabriel

— Malú (@_MaluOficial_) March 11, 2018

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así. Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena. Ojalá la familia logre encontrar consuelo. Ojalá no te hayas enterado de nada. ----#Gabriel

— Dani Rovira (@DANIROVIRA) March 11, 2018

Sin palabras por lo sucedido en el caso de Gabriel... mi más sentido pésame a sus padres y familiares. D.E.P Pescaito. Quiero dar la enhorabuena a la @guardiacivil por su gran trabajo y profesionalidad...

— Antonio José (@AntonioJSMazuec) March 11, 2018