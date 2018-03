Así ha cambiado el concepto de la mujer 'ideal' a lo largo de la historia

(CNN) - Escondidos en los pasillos del Fashion Institute of Technology en Nueva York hay textiles históricos y prendas glamorosas, muchas de las cuales guardan secretos de épocas pasadas.

Scroll for more content...

No obstante, no importa cuán estéticamente única o históricamente importante sea una pieza de moda en particular. La mayoría de los visitantes del museo suelen hacer la misma pregunta, dijo Emma McClendon, comisaria de vestuario del museo.

"La gente viene y siempre quiere saber de qué tamaño es cada pieza", confesó McClendon, organizadora de la exposición "El cuerpo: moda y físico" sobre la historia del tipo de cuerpo idealizado en la moda, que se exhibirá hasta mayo.

LEE: El precio de la belleza... en estos países ser bello es más barato

"Ya sea contemporáneo o del siglo XIX, quieren saber qué tamaño tiene o con qué tamaño se correlacionaría, o qué medida sería", dijo la experta. "Nosotros, como cultura, como sociedad, estamos obsesionados con el tamaño. Es parte de nuestra identidad como personas", indicó.

Las tres gracias, de Plablo Rubens (1635). la pintura es parte de la colección del Museo del Prado, Madrid. (Créditos: Art Images/Heritage Images/Getty Images)

Esta obsesión alimenta las presiones sociales para aparecer de cierta manera y para tener un cierto tipo de cuerpo, particularmente entre las mujeres jóvenes. Ello deriva de una construcción cultural del cuerpo "ideal", que a su vez ha cambiado con el tiempo. Hace tanto tiempo como antes de que existiese la Historia.

Hace miles de años, las esculturas y obras de arte retrataban siluetas curvilíneas y gruesas. Más recientemente, a fines del siglo 20, modelos delgadas y anchas llenaron las páginas de las revistas de moda. Ahora, las nalgas grandes se aplauden con "me gusta" en las redes sociales.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, exploramos cómo este "ideal" cambia constantemente, formando una historia compleja a través del arte y la moda, con impactos perjudiciales para las mujeres que intentan adaptarse en cada época.

Prehistoria-1900: un enfoque en siluetas de figuras completas

Algunas de las primeras representaciones conocidas del cuerpo de una mujer son las "figurillas de Venus", pequeñas estatuas de hace 23.000 a 25.000 años en Europa.

Las figurillas, incluida la Venus de Willendorf, descubierta en 1908 en Willendorf, Austria, muestran cuerpos redondos de mujeres con forma de pera, muchos de ellos con pechos grandes. Los expertos han debatido durante mucho tiempo si las figurillas simbolizan el atractivo o la fertilidad.

Los artistas continuaron retratando a la mujer "ideal" como curvilínea y voluptuosa hasta los siglos XVII y XVIII.

Para lograrlo, el corsé fue una prenda interior popular entre las mujeres en el mundo occidental desde finales del Renacimiento hasta el siglo XX. Ayudó a acentuar las curvas de una mujer, sosteniéndole la cintura y el busto.

A medida que las vistas sociales del cuerpo de una mujer cambiaron con el tiempo, también lo hizo la forma y la construcción del corsé.

En el siglo XVIII el corsé formaba una silueta en forma de cono, pero en la década de 1790 surgieron versiones más cortas, semejantes a protosostenes, que complementaban la nueva tendencia de moda de los vestidos de talle alto.

MIRA: Así han cambiado los trajes de baño a lo largo de la historia

"Se enfatizó en la falta de estructura para dar forma al cuerpo. Eso también ocurrió en las faldas", contó McClendon.

"Se usaron estructuras debajo de la parte inferior del cuerpo para crear un volumen específico", continuó. "En los siglos XVIII y XIX, el cuerpo de moda idealizado era mucho más curvilíneo y mucho más voluptuoso", agregó.

En la década de 1890, el artista estadounidense Charles Dana Gibson dibujó imágenes de mujeres altas, de cintura delgada y voluptuosas, en ilustraciones para las principales revistas, y estas representaciones del nuevo ideal femenino se denominaron la "Chica Gibson".

"Luego, en el siglo XX, hay un cambio muy definido hacia un cuerpo cada vez más joven y cada vez más atlético y delgado", contó McClendon.

Todavía no está claro qué desencadenó este cambio, pero el interés por los cuerpos finos continuaría hasta bien entrada la época moderna.

De 1920 a 1950: trastornos de la alimentación y una relación cambiante de busto a cintura

El auge del vestido 'flapper' de 1920 reflejó este cambio hacia un físico más delgado en el mundo occidental.

A medida que más mujeres delgadas aparecían en las revistas, a mediados de la década de 1920, hubo una epidemia de trastornos alimentarios entre las jóvenes, según algunos estudios.

"La prevalencia más alta informada de trastornos alimentarios ocurrió durante los años 1920 y 1980, los dos períodos durante los cuales la 'mujer ideal' fue más delgada en la historia de Estados Unidos", escribieron investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison en un artículo publicado en Journal of Communication, en 1997.

"Tales hallazgos constituirían un soporte empírico para la hipótesis de que los medios de comunicación desempeñan un papel en la promoción del estándar de atractivo corporal de moda entre las mujeres", escribieron los investigadores.

Alrededor de ese tiempo, los cuerpos de modelos y actrices como Marilyn Monroe crecieron en popularidad, y el primer número de la revista Playboy se publicó en 1953.

1960s-'70s: 'Una completa falacia'

El cambio histórico de una preferencia de cuerpo redondeado a uno más delgado contribuyó a la aparición de la modelo británica Lesley Lawson, conocida como Twiggy, y otras modelos esbeltas. Simultáneamente, comenzó la "segunda ola" del movimiento por los derechos de las mujeres.

En 1960, la Administración de Alimentos y Fármacos de EE. UU. Aprobó la píldora anticonceptiva. En 1963, la activista por los derechos de las mujeres Betty Friedan publicó su libro The Feminine Mystique. En 1966, se fundó en Estados Unidos la Organización Nacional de Mujeres.

"La gente habla de los años 60, incluso de los 70, como este momento en que se libera el cuerpo de la mujer", dijo McClendon. "Pero la noción de que las mujeres de repente fueron completamente libres en sus cuerpos después de ese punto es una completa falacia", agregó.

Aunque las mujeres ya no se metían en corsés, los mensajes de los medios y las presiones sociales para adherirse a un cuerpo "ideal" continuaban. Ese "ideal" era un tipo de cuerpo muy joven y delgado.

"Las prendas básicas se reemplazaron por dieta y ejercicio", señaló McClendon.

La incidencia de anorexia nerviosa severa que requirió ingreso hospitalario aumentó significativamente durante las décadas de 1960 y 1970 hasta alcanzar un número constante, según un estudio de la revista Current Psychiatry Reports en 2012.

LEE:Ejercicios para perder las "llantitas", "michelines" o "flotador"

1980-90: el ascenso de las supermodelos y la obesidad

Aunque las imágenes de mujeres delgadas siguieron siendo habituales hasta bien entrada la década de 1980, se hizo más hincapié en los tipos de cuerpo fuertes, atléticos y tonificados.

"Aquí es donde se pone énfasis en las supermodelos clásicas como Cindy Crawford y Naomi Campbell", recuerda McClendon. Aunque todavía había un énfasis en un cuerpo delgado, también se hizo hincapié en un cuerpo más saludable y en forma.

Luego, en la década de los 90, ese énfasis cambió a tipos de cuerpo más delgados y sin estilo.

"Kate Moss es el epítome de eso. Su apodo era 'la niña abandonada'. Se convirtió en un nombre muy conocido a partir de los anuncios de Calvin Klein a principios de la década de 1990", recuerda.

La anorexia nerviosa se asoció con la tasa más alta de mortalidad entre todos los trastornos mentales durante la década de 1990, según el estudio en Current Psychiatry Reports.

Alrededor de ese mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud comenzó a hacer sonar la alarma sobre la creciente epidemia mundial de obesidad.

LEE: 10 razones por las que tener más sexo es beneficioso para la salud

La obesidad significa que una persona tiene demasiada grasa corporal y puede aumentar el riesgo de problemas de salud, como diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis e incluso algunos cáncer.

La prevalencia de la obesidad aumentó bruscamente en los años 90. Se estima que 200 millones de adultos en todo el mundo eran obesos, y esa cifra aumentó a más de 300 millones en 2000, según la OMS.

A medida que las imágenes de la obesidad aparecían en las pantallas de los medios de comunicación como parte de los esfuerzos de divulgación de la salud pública, también lo hacían las imágenes de los modelos delgadas, dijo McClendon.

"Comenzamos a ver una gran diferencia en la forma en que se presentan los cuerpos a través de los medios, con extrema delgadez celebrada en las imágenes de moda mientras que los cuerpos más grandes se destacan como 'no saludables' y malos al informar sobre la obesidad. Y comenzamos a juzgar nuestros propios cuerpos bajo la misma idea binaria", agregó la experta.

LEE: Tres intervenciones para perder peso que sí funcionan

2000: pérdida de confianza en sí mismo

Casi un tercio de los niños de 5 a 6 años en Estados Unidos prefiere un cuerpo ideal más delgado que su cuerpo real cuando se les da la opción. Asimismo, en los niños de 7 años, uno de cada cuatro ha practicado algún tipo de dieta, según un informe de Common Sense Media publicado en 2015.

El informe, basado en una revisión de estudios existentes sobre imagen corporal y medios, también descubrió que entre 1999 y 2006, las hospitalizaciones por trastornos alimenticios en EE.UU. Aumentaron 119% entre los niños menores de 12 años.

En el Reino Unido, casi un cuarto, 24% de los profesionales de cuidado infantil ha informado haber visto signos de problemas de confianza en el cuerpo en niños de 3 a 5 años, según una investigación de la Asociación Profesional de Cuidado Infantil publicada en 2016.

Otro estudio concluyó que la tasa de incidencia de trastornos alimentarios en personas de 10 a 49 años en el Reino Unido aumentó del 32,3% en 2000 al 37,2% en 2009. Sin embargo, la edad máxima de inicio para un diagnóstico de trastorno alimentario en mujeres fue durante la adolescencia, entre 15 y 19, de acuerdo con ese estudio.

2010: abrazar la diversidad

Desde el comienzo del siglo XXI, ha habido un cambio hacia la celebración de diversos tipos de cuerpos en los medios y la moda. Esa tendencia parece correlacionarse con el uso de las redes sociales, donde diversos tipos están representados por usuarios cotidianos en línea.

Por supuesto, las redes sociales también pueden dar a algunos adolescentes una imagen corporal negativa. Una encuesta de Common Sense Media descubrió que más de una cuarta parte de los adolescentes que están activos en línea se preocupan por cómo se ven en las fotos publicadas.

Por otro lado, el aumento de las redes sociales ha permitido que las mujeres reales celebren tipos de cuerpos reales. McClendon incluso llamó a las redes sociales una "frontera para la expresión corporal positiva".

"En el transcurso de los últimos 50 años o más, el ideal estadounidense ha cambiado de curvy a andrógino a muscular y todo lo demás", explicó Sierra Filucci, editora ejecutiva de contenido y distribución para padres de Common Sense Media, una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a niños, padres y educadores a navegar en el mundo de los medios y la tecnología.

En 2007, el primer episodio de "Keeping Up with the Kardashians" se emitió en Estados Unidos. Desde entonces, los cuerpos de las hermanas Kardashian se han convertido en un foco frecuente de revistas de celebridades, dando paso a nuevos ideales corporales curvilíneos.

En 2015, Robyn Lawley fue la primera modelo de talla grande presentada en la edición de traje de baño de Sports Illustrated.

En 2016, el diseñador de moda Christian Siriano presentó cinco modelos de talla grande en su show durante la Semana de la Moda de Nueva York. Ese mismo año, la compañía de fabricación de juguetes Mattel debutó con una línea de muñecas Barbie que representaban diversos tipos de cuerpos, incluyendo curvilíneos.

LEE: “Feminismo”, la palabra del año que aún incomoda

El año pasado, el reality show "Project Runway" incluyó modelos de todas las tallas por primera vez en su historia.

En cuanto al estado actual de belleza, algunos expertos en salud advierten que los peligros de la "selfie" y cultura de las redes sociales influyen en la imagen corporal, ya que el aumento de Instagram y YouTube ha permitido idealizar los cuerpos de las personas comunes, no solo los cuerpos de las supermodelos.

Sin embargo, "cuando ese tipo de cuerpo es diferente del que tienen las niñas y las jóvenes, pueden ser vulnerables a la baja autoestima", advirtió Filucci, agregando que los padres pueden ayudar a los niños a desarrollar imágenes corporales positivas a través de modelos a seguir.

"Eso significa abstenerse de hablar sobre el cuerpo negativo tanto para ellos mismos como para los demás y hablar positivamente sobre sus propios cuerpos, especialmente enfatizando las capacidades de su cuerpo como fuerza, flexibilidad, capacidad de adaptación, adaptabilidad ... en lugar de atractivo", agregó.