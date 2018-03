Peña Nieto se reunió con Kushner en México; ¿es posible un encuentro con Trump?

(CNN) - El asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, se reunió el miércoles con el presidente de México Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray en la Ciudad de México, donde Kushner dijo que la administración estadounidense esperaba "seguir avanzando en iniciativas conjuntas", según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

La Cancillería dijo que los representantes de ambos países acordaron que una posible reunión entre Trump y Peña Nieto dependería del "nivel de progreso alcanzado" en los asuntos que afectan su relación general, incluido el TLCAN (NAFTA, por sus siglas en inglés), la migración, la seguridad y la cooperación económica.

El mes pasado, Peña Nieto canceló un viaje oficial a Washington para reunirse con Trump luego de una tensa llamada entre los dos líderes, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Según The Washington Post, funcionarios de ambos países dijeron al periódico que Peña Nieto "suspendió el plan después de que Trump no aceptara afirmar públicamente la posición de México de que no financiaría la construcción de un muro fronterizo".

Kushner estuvo acompañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional.

Con información de Taylor Barnes en Atlanta y Patrick Oppmann en la Ciudad de México.