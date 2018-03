¡Una camisa digna de Oscar!

Hollywood (CNN Español) - Durante mi cobertura de la alfombra roja del premio Oscar, en la que por cierto no vi muchos looks dignos de ser recordados, hubo una pieza de vestuario masculino que sí llamó mi atención y que, de comercializarse, estoy seguro que más de uno compraría. Me incluyo en ese grupo.

Scroll for more content...

Fue la camisa blanca que llevó el director y guionista James Ivory, nominado y ganador en la categoría de mejor guión adaptado por la película Call Me By Your Name. En un principio, pensé que dicha camisa tenía estampado el rostro de una de las esculturas que aparecen en la película, pero luego supe que en realidad se trataba del rostro del actor Timothée Chalamet, el joven protagonista de esa cinta y en la que interpreta al precoz y prodigioso Elio Perlman.

La camisa fue pintada por un artista británico de nombre Andrew Mania, quien en su cuenta de Instagram andrew.mania ha compartido imágenes que demuestran cómo el personaje de Elio lo inspiró a desarrollar este concepto. Mania dijo a la revista Vogue que fue a través de un amigo suyo, un curador de arte, que pudo hacer conocer su trabajo a Ivory y este le prometió que llevaría puesta la camisa si llegaba a ser nominado.

Chalamet, quien por su parte logró una nominación por su papel de Elio en Call Me By Your Name, también se destacó entre los caballeros durante su paso por la alfombra roja al elegir un traje y corbatín blanco de la casa Berluti. Aunque al final no obtuvo el Oscar a mejor actor, sí se convirtió durante esta temporada de premios en la estrella revelación del año y también fue portada de revistas como GQ y VMan. Nada mal para esta nueva cara de Hollywood.

(Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)