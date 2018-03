¿Qué se elige en Colombia este 11 de marzo?

(CNN Español) - En las primeras elecciones que incluyen a las FARC como partido político, los colombianos irán este domingo a las urnas para elegir a los senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2018-2022. Los votantes también podrán votar por su candidato favorito en las consultas interpartidistas.

Scroll for more content...

Esto es lo que debes saber:

1. La FARC en el Congreso

Según lo estipulado en los acuerdos de La Habana de 2016, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tiene garantizadas 10 curules especiales en el Congreso: cinco en Senado y cinco en Cámara.

Sin importar la votación que obtengan, los 10 escaños están garantizados.

MIRA: Tras cinco horas sale de operación Timochenko, candidato de la FARC

La FARC tiene 36 candidatos en total: 23 a senadores y 13 a representantes. Las listas de este partido son cerradas (no hay que votar por un candidato en forma directa, solo por el partido).

En los primeros renglones al Senado, quizás los más visibles y los que es más probable que ocupen las curules designadas como senadores, están Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino y Sandra Ramírez.

2. ¿Cuántos legisladores se eligen?

Este 11 de marzo se elegirán 102 senadores y 166 representantes a la Cámara. El Congreso colombiano, tradicionalmente conformado por 268 legisladores, quedará con 278 miembros después de estas elecciones, por las curules de la FARC.

A estas curules se sumarán dos más después de las elecciones presidenciales, pues el candidato presidencial que quede de segundo recibirá un escaño en el Congreso, así como su fórmula vicepresidencial.

3. ¿Cómo serán las consultas interpartidistas?

De cara a las elecciones presidenciales, dos alianzas presentarán su consulta para elegir a su candidato a la presidencia.

Por un lado está la Gran Consulta por Colombia que presentó a tres candidatos: Iván Duque Márquez (por el Partido Centro Democrático), Alejandro Ordóñez Maldonado (por grupos significativos La Patria de Pie) y Martha Lucía Ramírez (por Por una Colombia Honesta y Fuerte).

4. ¿Cuántos están habilitados para votar?

36 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones de este domingo: 17 millones de hombres y 18 millones de mujeres. En el exterior hay 720.259 colombianos que pueden votar en 1.175 mesas en 69 países del mundo.

5. ¿Cómo votar?

Para Senado y Cámara:

Según el partido, habrá listas abiertas o cerradas. Para las listas cerradas se usa el voto no preferente, en el que los electores marcan solo el logo del partido y no un candidato en particular. Los curules serán designados según el orden de inscripción en la lista y los escaños que logren.

Si es por voto no preferente, los colombianos solo deben marcar el logo del partido en el tarjetón.

Si la lista del partido es abierta, los votantes pueden elegir al candidato de su preferencia a través del voto preferente: marcando únicamente el número del candidato, marcando el logo del partido y el número del candidato, o solo el logo.