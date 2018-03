Sí, señor presidente Trump, hay un caos total en su Casa Blanca

(CNN) - Donald Trump intentó cambiar la realidad este martes. Como siempre, lo hizo con un tuit. Este tuit:

"La nueva narrativa de las Noticias Falsas es que hay CAOS en la Casa Blanca. ¡ERROR! ¡La gente siempre va y viene, y quiero un diálogo sólido antes de tomar una decisión final. Todavía tengo algunas personas que quiero cambiar (siempre buscando la perfección). ). ¡No hay Caos, solo gran Energía!"

Hmmmm.

Esa afirmación —no hay caos, no hay caos, tú eres el caos— contradice directamente lo que el mismo Donald Trump dijo el último sábado. "Me gusta la rotación", dijo en un discurso ante el Gridiron Club en Washington. "Me gusta el caos. Realmente es bueno", agregó.

Donald Trump, en una foto de archivo de diciembre de 2017.

También contradice directamente una pequeña cosa que llamo hechos. Aquí hay una lista muy alejada de recientes eventos dentro y alrededor de la Casa Blanca de Donald Trump:

Sam Nunberg, un exasistente de campaña de Trump, rechaza una citación judicial del fiscal especial Robert Mueller y luego va a la televisión por cable, para decirlo orgullosamente. Nunberg también menciona que Mueller podría tener algo sobre Trump.

La directora de comunicaciones, Hope Hicks, dimite abruptamente, justo un día después de reconocer en el Congreso que dijo algunas mentiras para respaldar a Trump.

Trump ataca al secretario de Justicia Jeff Sessions por no perseguir de manera más agresiva el presunto mal uso de la ley de vigilancia extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), calificándolo de "VERGONZOSO" en un tuit.

El asesor principal de Trump —y su yerno— Jared Kushner pierde su alta autorización de seguridad secreta en medio de su persistente incapacidad para obtener una autorización de seguridad permanente.

La eliminación de la autorización de seguridad de Kushner aumenta aún más las tensiones entre él (y su esposa Ivanka Trump) y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.

Josh Raffel, un antiguo confidente de 'Javanka', anuncia que se va de la Casa Blanca.

La investigación de Mueller, según se dice, va hacia las finanzas de Trump antes de que ser candidato.

La Casa Blanca se divide con Stephanie Winston Wolkoff, miembro del personal de la primera dama Melania Trump. Esa partida se produjo después de que se reveló que el negocio de eventos de Wolkoff recibió más de 26 millones de dólares por su trabajo en la inauguración del gobierno de Donald Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dice que la administración revisa el informe del secretario de Justicia sobre el uso indebido del dinero de los contribuyentes por parte del secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, en un viaje a Europa en 2017.

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, cancela una orden para un comedor de 31.000 dólares para su oficina. Ello, luego de que el gasto recibiera muchísimas críticas de la prensa.

Renuncia el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, por estar en desacuerdo sobre la propuesta sobre los aranceles.

Así que sí.

De hecho, Donald Trump se contradijo directamente sobre la supuesta falta de caos en su gobierno en el mismo tuit en el que afirma que todo va de acuerdo con su plan: "Todavía tengo algunas personas a las que quiero cambiar (siempre buscando la perfección)", escribió en Twitter.

¿Qué mejor manera de hablar tranquilamente sobre el caos de su gobierno que aclarar que todavía tiene algunas personas de las que quiere deshacerse? Eso debería calmar a la gente y evitar que los medios pregunten quién va a renunciar después. ¡Es infalible!

Aquí está el tema: Donald Trump ama el caos. Cree que en el caos o, exactamente, del caos viene el progreso y el éxito. A lo largo de su vida, incluido su tiempo en la Casa Blanca, Trump enfrentó a los principales asesores, escogió peleas con sus propios asesores y, en general, trabajó para agitar las cosas cada vez que pudo.

Esto es lo que es y lo que hace. Siempre fue así. Siempre lo será.

Y, cualquier análisis reciente y medianamente neutral de la Casa Blanca de Trump concluiría que ha descendido a algo cercano al caos total.

Que Trump trate de negar esos hechos no sorprende. Pero los hechos son problemáticos. Y no los cambias con un tuit. Ni con 100 tuits.

