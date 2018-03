Muere el jugador de fútbol Davide Astori, capitán de la Fiorentina

(CNN Español) - El capitán del club de fútbol Fiorentina Davide Astori murió a los 31 años, anunció el equipo.

"La Fiorentina, profundamente trastornada, se ve obligada a anunciar que su capitán Davide Astori ha muerto por una enfermedad repentina", dijo la Fiorentina en Twitter. Astori jugaba como defensa.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

La Serie A de Italia, la liga profesional de primera división de ese país, anunció que todos los partidos de hoy quedan pospuestas en señal de luto.

"Sorprendido por la trágica noticia, toda la familia de la Lega Serie A se une alrededor de la familia de Davide Astori y la @acffiorentina. Todos los partidos programados hoy se posponen en señal de luto. Adiós Davide".

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.

Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc

— Serie A TIM (@SerieA_TIM) March 4, 2018

Estadios vacíos en Italia, como este en Bergamo, tras la muerte de Davide Astori. La Serie A pospuso todos los partidos del domingo. (Crédito: Emilio Andreoli/Getty Images)

La FIFA expresó sus condolencias.

Our thoughts are with the family and friends of Davide Astori who has passed away at the age of 31https://t.co/0jZmSbh8qU

— FIFA.com (@FIFAcom) March 4, 2018

El ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, dijo: "Me parece imposible. Estoy incrédulo y lloro con su familia y con toda Fiorentina. Adiós Capitán".

Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori

— Matteo Renzi (@matteorenzi) March 4, 2018

El exdefensa del Barcelona Javier Mascherano se unió a las condolencias.

Consternado por la triste noticia de la muerte de Davide Astori. Toda la fuerza para su familia y sus seres queridos. Descansa en paz. pic.twitter.com/NfmdHY8A8b

— Javier Mascherano (@Mascherano) March 4, 2018

También lo hicieron los argentinos Hernán Crespo —actual vicepresidente del Parma— y Javier Zanetti —vicepresidente del Inter— en sus cuentas en Twitter.

Sconvolto per la notizia della scomparsa di Davide Atzori, capitano della Fiorentina. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia....

— Hernan Crespo (@Crespo) March 4, 2018

Riposa in pace, Davide.Non ci sono altre parole. pic.twitter.com/mVHwIQKvxU

— Javier Zanetti (@javierzanetti) March 4, 2018