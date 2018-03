El caso Anaya sacude la campaña política mexicana

(CNN Español) — La Procuraduría General de México difundió este miércoles un video en el que se observa al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, junto a su abogado y compañeros del partido dentro de una de sus oficinas para entregar un documento relativo a un caso de supuesto lavado de dinero en el que estaría involucrado y que la Fiscalía investiga.

Las imágenes, grabadas el 25 de febrero (cuando Anaya ya era candidato), fueron difundidas “derivado del interés público mostrado por los medios de comunicación”, explicó PGR en un comunicado en el que aseguraba que la difusión del video “no contraviene ninguno de los principios del debido proceso”.

En las imágenes, que duran casi 12 minutos, se puede observar todo el proceso desde que Anaya y sus compañeros entraron a la oficina de la PGR y cómo entregaron un documento sobre las acusaciones en su contra.

El candidato presidencial respondió asegurando que las acusaciones estaban "basadas en mentiras” y recordó, por medio de un tuit, que en otras ocasiones se le ha acusado de actos fraudulentos.

La actuación del PGR en el caso Anaya sacudió la campaña política mexicana. Emilio Álvarez Icaza, de Iniciativa Ahora, y Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia, criticaron en CNN en Español la difusión del video y dijeron que había una "intención política manifiesta" en desacreditar al candidato Anaya. Ambos consideraron que la "filtración" del video "pone en juego la legitimidad del proceso democrático" en las elecciones generales de 2018 en México.

Unas acusaciones que la PGR negó: "Nosotros no nos vamos a dejar presionar para citar a una u otra persona. Vamos a hacerlo conforme a la ley", dijo en rueda de prensa Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de PGR, este jueves. "No tenemos las manos metidas en el proceso electoral", aseguró también Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, reportó CNN en Español.

El candidato presidencial de Por México al Frente acusó al Gobierno de inmiscuirse en la campaña debido a los resultados de los sondeos electorales: "El PRI está estancado en un muy lejano tercer lugar y están haciendo todo lo posible por destruirme a base de mentiras, de calumnias y engañando a la gente”, criticó Anaya.

El secretario de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gómez, también se pronunció sobre esta acusación y aseguró que Anaya “pretende con cortinas de humo y señalamientos de una guerra sucia en su contra evadir responder sobre sus recursos, la triangulación de recursos, el lavado de dinero y toda una ingeniería financiera para llevar a cabo este blanqueo de recursos”, dijo en una entrevista reportada por Notimex.

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, rechazó igualmente las acusaciones de Anaya: “La PGR está haciendo su trabajo”, dijo a Notimex, instando a que “quien tiene que explicar” era Anaya.

El excandidato presidencial por Acción Nacional Diego Fernández de Cevallos criticó que el PGR entrara en la campaña electoral y aseguró el 28 de febrero en CNN en Español que el Gobierno del país “está usando a la PGR para eliminar a Ricardo Anaya” de la lucha por la Presidencia.

De acuerdo a Fernández de Cevallos, la actuación del Gobierno se da porque los sondeos sitúan a Anaya en segunda posición, justo por encima del candidato del Partido Revolucionario Institucional. "Se ve a Anaya con manifiestas posibilidades de ir hacia arriba y lo coloca en una situación de peligro, porque el que va arriba trata de no dejarle llegar y el que está abajo, el PRI y Gobierno, tratan a toda costa de impugnarlo”, aseguró.

La PGR investiga desde febrero la compra-venta de una nave industrial propiedad del candidato y su suegro. La investigación trata de averiguar si la parte vendedora habría inflado el precio para que el empresario Manuel Barreiro le pagara a Anaya 28,5 millones de dólares (54 millones de pesos), según reportó Notimex. El día 23 del mismo mes Alberto Elías informó de que se había citado a declarar al empresario, sin que este se hubiera presentado.

El empresario está acusado de lavado de dinero y sus cuentas fueron congeladas. Barreiro pidió amparo al titular del Juzgado décimo de Distrito de Amparo en materia penal, Patricio Leopoldo Vargas, quién negó la suspensión definitiva solicitada por el empresario, según informó Notimex.

CNN en Español desconoce cómo se declara el acusado ante esos cargos.

Este pasado martes, Anaya insistió en un tuit en que conocía a Barreiro pero "no le vendí nada" y que estaba en la boda invitado por el hermano de la novia. "Ahora resulta que asistir a una boda es prueba de algo indebido", recriminó.

