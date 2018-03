El gobierno de Argentina busca 'reciprocidad' en la atención a salud de extranjeros: ¿cómo es el proyecto de ley?

(CNN Español) - El gobierno de Argentina considera cambiar una de sus políticas de salud que beneficia a extranjeros y turistas. Un proyecto de los diputados oficialistas, apoyados por el Ministerio de Salud, busca eliminar la gratuidad de la salud y la educación públicas para los ciudadanos extranjeros que no sean residentes en Argentina.

El debate gira en torno a que estos ciudadanos de otras nacionalidades podrían recibir los beneficios de la salud y educación públicas solo si el gobierno de su país de origen tiene la misma política con los ciudadanos argentinos. La propuesta legislativa lleva como nombre Ley de Reciprocidad Sanitaria, precisó a CNN en Español su autor, el diputado oficialista Luis Petri.

El proyecto surgió luego de que Marcos Peña, el jefe del Gabinete del Gobierno del país sudamericano, dijera que “ve con buenos ojos” que se debata en el Congreso que los extranjeros no residentes en el país paguen si acceden a la atención en los servicios de salud pública de Argentina. Estarían excluidos del pago aquellas personas cuyos países de origen tengan acuerdos de reciprocidad con Argentina. Tras estas declaraciones, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley al respecto que también incluye el cobro por la educación pública.

El asunto ha cobrado relevancia debido a la reacción del Gobierno de Bolivia que en un principio rechazó la propuesta y luego se mostró abierto a las conversaciones para definir los aspectos de un futuro acuerdo de compensación.

Las tensiones con Bolivia

Este martes se supo que Bolivia había rechazado a inicios de febrero una propuesta de un convenio de salud por parte de Argentina para que haya una reciprocidad en la salud: si los bolivianos pueden atenderse en los hospitales públicos de Argentina, los argentinos deberían poder hacerlo en los hospitales bolivianos. No obstante, la negativa cambió luego.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, habló este miércoles diciendo que los "hermanos argentinos, pero sobre todo a los bolivianos que viven en Argentina... como también a los hermanos argentinos que viven en Bolivia, van a tener el mismo tratamiento que los hermanos bolivianos que viven en Argentina, somos de la patria grande". La Cancillería de Bolivia dijo igualmente que se adecuaría la norma para "otorgar atención en reciprocidad".

Sin embargo, para el canciller de Argentina, Jorge Faurie, no es suficiente que Bolivia prometa reciprocidad y dijo, según cita la agencia oficial de noticias Télam, que habría que "discutir algo más amplio". Tras conocerse estas declaraciones, Faurie se reunió este jueves con el embajador de Bolivia en Argentina, Santos Javier Tito Véliz. Sobre el encuentro, Cancillería informó que se dialogó sobre "en temas relativos al manejo de la salud en favor de residentes permanentes y aún transitorios de Bolivia, así como la necesidad de encontrar mecanismos de reciprocidad amplios".

Esto es lo que propone el proyecto de ley

El autor del proyecto de ley que plantea el cobro es el diputado oficialista Luis Petri. En declaraciones a CNN en Español, el legislador aseguró que su propuesta “no elimina la gratuidad” de la salud y educación públicas en Argentina, sino que busca “la reciprocidad”, la misma que refiere Marcos Peña.

“Si no existe esta igualdad de trato, debe existir una compensación por parte del país de origen de ese extranjero que exige los servicios de salud en Argentina”, explica Petri y remarca que el cobro sería para aquellos extranjeros que no son residentes en el país y que, por lo tanto, no pagan impuestos.

De acuerdo con la agencia de noticias Télam, el proyecto de ley de Petri incluye a la educación superior pública argentina. La agencia de noticias oficial argentina resume la propuesta en los siguientes puntos:

El objetivo del proyecto es garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios.

Aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario tendrán acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en sus países de origen.

En caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.

Quien establecerá las "tasas retributivas" o "aranceles" para afrontar el costo de los servicios de salud y educación será el Poder Ejecutivo.

La situación de quienes revistan la calidad de "residentes permanentes" se mantiene inalterable.

¿Quién puede acceder a los servicios de salud en Argentina y cómo?

En Argentina, los extranjeros pueden acceder de forma gratuita a los servicios públicos de salud y de todos los niveles de educación pública que existen en dicho país (primario, secundario, terciario o universitario).

En pocas palabras, tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos en estos campos y en los referidos a servicios sociales, bienes públicos, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

En la región, Brasil y Chile coinciden con Argentina en la gratuidad universal de la salud pública y permite que cualquier extranjero pueda ser atendido sin importar su situación migratoria.