Un hombre se dispara a sí mismo frente a la Casa Blanca

(CNN Español) — Un hombre disparó contra sí mismo frente a la Casa Blanca, confirmó una fuente policial.

"El personal del Servicio Secreto está respondiendo a los informes de una persona que supuestamente sufrió una herida de bala autoinfligida a lo largo de la línea de la valla norte de la Casa Blanca", tuiteó el Servicio Secreto.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

"Somos conscientes del incidente. El presidente ha sido informado. Los remito al Servicio Secreto para obtener más información", dijo el subsecretario de prensa Hogan Gidley.

El Servicio Secreto también informó por por medio de Twitter de que no había más personas heridas y que los servicios médicos estaban atendiendo al hombre autor del tiro.

UPDATE: No other reported injuries related to the incident at @WhiteHouse.

— U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

Con información de Noah Gray y Elizabeth Landers, de CNN.