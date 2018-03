Investigan reportes de disparos en la Universidad Central de Michigan

(CNN) - La policía está investigando los informes de disparos efectuados en el dormitorio de Campbell Hall en la Universidad Central de Michigan, dijo la escuela a las 9:30 a.m. ET este viernes, en su sitio web y en su cuenta de Twitter verificada.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

Un sospechoso todavía está prófugo, y se aconseja a todos "refugiarse", dijo la escuela.