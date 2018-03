Otra "bomba ciclónica" amenaza el noreste de EE.UU.

(CNN) - Nueva Inglaterra se está preparando para su tormenta más importante desde la "bomba ciclónica" de principios de enero, con fuertes lluvias, fuertes vientos y excesiva inundación costera prevista para el viernes y el sábado desde el Atlántico centro hasta Nueva Inglaterra.

Este fenómeno, conocido como Nor'easter, como el de enero, podría alcanzar la bombogénesis (o convertirse en una "bomba meteorológica") con la caída de al menos 24 milibares de presión atmosférica en 24 horas. Algunos modelos de pronóstico predicen una caída repentina de la presión la noche del viernes frente a la costa atlántica.

https://dynaimage.cdn.cnn.com/cnn/animations/w_1100/180301092618-desktop-bomb-cyclone.mp4

Incluso si esta tormenta no "explota", la baja costera tendrá un golpe increíble, y lugares desde el este de Long Island en Nueva York a Boston que probablemente sean los más golpeados.

Con la luna llena, la marea está ahora en su punto más alto del mes. Además de eso, la oleada de la tormenta podría conducir de 0,6 a 0,9 metros de agua en los barrios costeros. A lo largo de la costa, las alturas de las olas serán de 1,2 a 2,4 metros, rompiendo a lo largo de la costa y agravando las inundaciones.

Updated tide forecast is for an all-time water level in Boston Harbor (15.3')...and to do it 3 straight times. For reference, the level has only hit 15' twice in its existence: Blizzard of '78 and this January. pic.twitter.com/eqe42VQPgh

— Eric Fisher (@ericfisher) March 1, 2018

[Please RT: Moderate-Major Coastal Flooding/Hurricane Force Wind Gusts] Very significant coastal flooding along the eastern MA coast over multiple high tide cycles Fri/Sat. Hurricane force wind gusts Fri pm across Cape/Islands, property damage+numerous power outages possible. pic.twitter.com/htimcSUxXE

— NWS Boston (@NWSBoston) March 1, 2018

Debido a que este sistema será lento, sus efectos de viento, lluvia e inundaciones podrían sentirse durante días. Las áreas a lo largo del este de Long Island y el este de Massachusetts podrían recibir de 10 a 12 cm de lluvia desde el jueves por la noche hasta el sábado. El resto de la región podría ver de 5 a 10 cm de lluvia.

La nieve que caiga en esa zona sería pesada y húmeda, probablemente derribaría árboles y líneas eléctricas y causaría cortes de energía.

En el interior de Nueva Inglaterra es más probable que nieve, cayendo 30 cm de nieve en el norte de Nueva York.

¿Qué es una bomba ciclónica?