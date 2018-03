Estudiantes de Parkland vuelven a clases entre policías, flores y periodistas

Parkland, Florida (CNN) - Los estudiantes de la secundaria Marjory Stoneman Douglas regresaron a clases este miércoles con la esperanza de restablecer la sensación de normalidad dos semanas después de que un exalumno irrumpiera en los pasillos de la escuela con un rifle AR-15 matando a 17 personas, entre compañeros de clase y profesores.

Pero el regreso no fue nada normal. Los estudiantes hallaron una escuela repleta de medios de comunicación, agentes policiales y patrullas con luces intermitentes y simpatizantes que repartían flores.

"Me reconforta saber que tenemos más seguridad, pero también me hace pensar en aquel día", dijo Sawyer Garrity en un video a CNN desde su auto, mientras esperaba en una larga fila de vehículos para entrar al estacionamiento de la escuela. "Sé que están todos aquí para hacernos sentir seguros... pero en realidad solo me está poniendo más ansiosa", agregó.

Students have been told security at #StonemanDouglas will be at “an all time high” today...Departments from all surrounding communities are here, some officers brought #DouglasStrong signs, a few students are walking with law enforcement to MSD already. -- pic.twitter.com/xZtYSMdWtH

— Dianne Gallagher (@DianneG) February 28, 2018

Los maestros esperan que los estudiantes regresen a la rutina con un horario de clases reducido de cuatro horas durante esta semana. Las clases comenzaron este miércoles a las 7:40 a.m. con un período de silencio de 17 segundos en honor a las víctimas del tiroteo del 14 de febrero.

Good morning Eagles: here is today’s schedule. Everyone will start in 4th Block as we RECLAIM the NEST pic.twitter.com/wxQYnemIWi

— Principal Thompson (@PrincipalMSD) February 28, 2018

Los estudiantes entraron a una escuela llena de terapeutas para afrontar el duelo, perros de compañía y carteles con mensajes de apoyo. Para honrar a quienes murieron en el tiroteo, los estudiantes colocaron flores en los escritorios vacíos.

El tiroteo dio forma a un movimiento liderado por estudiantes que piden leyes de control de armas más estrictas. Luego de dos semanas de protestas, funerales y vigilias, la vuelta a clases marcó una transición, dijo Tanzil Philip, estudiante de décimo grado.

"Creo que nos está golpeando mucho porque todos hemos estado tan involucrados con el movimiento y ahora solo tenemos que ser estudiantes", dijo Philip.

'Vamos a superar esto juntos'

La noche antes de volver a la escuela, Isabela Barry tocó la guitarra para calmar sus nervios.

Por otro lado, la idea de regresar fue tranquilizadora de alguna manera, dijo. Pese a la ansiedad, será reconfortante regresar al único lugar donde todos tienen en común una experiencia similar.

"Todos tuvimos ese momento de darnos cuenta de lo que realmente importa y lo que es importante", dijo.

Desde el tiroteo, Barry ha tenido problemas para dormir en la oscuridad. Para aliviar la ansiedad, ella y Garrity tuvieron "una fiesta de pijamas virtual" el martes por la noche, dejando las cámaras de sus computadoras mientras dormían.

"Vamos a superar esto juntos", dijo Barry.

'Todos estamos conectados'

A medida que se reanudan las clases, la escuela busca lograr un equilibrio entre la seguridad y la creación de un entorno de apoyo, dijo el director Ty Thompson en una llamada telefónica a los padres este martes.

A los estudiantes se les dijo que no lleven mochilas esta semana. El enfoque estará en la preparación emocional y la comodidad, no en el plan de estudios.

Durante la segunda clase, la estudiante Ashley Paseltiner dijo que el estado de ánimo se había aligerado en los pasillos. En tano, amigos y maestros se reunían entre abrazos y risas.

"El ambiente es bueno", dijo.

Today we go back to school for them. Today we have to be strong for them. I'm scared any time I leave my house, but I know we have to do this for them. We won't let him take our school. We won't let them be gone in vain. This is all for them.

— Ashley #shineMSD (@ashleydrama5) February 28, 2018

En la clase de Literatura y Composición de Demitri Hoth, los estudiantes formaron un círculo, pasándose cuerdas entre ellos mientras compartían sus sentimientos en una metáfora visual para hacer frente a la comunidad.

Al igual que muchos estudiantes, Hannah Karcinell usó una camiseta "MSD Strong" para expresar su intención de seguir adelante. Karcinell es parte de un grupo de alumnos que ha estado intercambiando mensajes sobre cómo superar los días difíciles.

El edificio 12 de la escuela, donde se produjo la mayor cantidad de muertes, aún permanece cerrado. Los planes para demolerlo están bajo consideración, dijo Robert Runcie, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Broward. Por ahora, se considera una escena del crimen.

Piden reforma de leyes de armas

El tiroteo provocó un debate a nivel nacional sobre las leyes de armas y los tiroteos masivos.

Con el último día de la sesión legislativa del estado de Florida programado para el 9 de marzo, el tiempo se agota para que los legisladores realicen cambios luego del tiroteo en Parkland. El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció una inversión de 500 millones de dólares en seguridad escolar, que incluirá la adquisición de detectores de metales, vidrios a prueba de balas, puertas de acero y cerraduras reforzadas.

En Washington, el impulso a una nueva regulación y el considerable aumento de los controles de antecedentes para la compra de armas parecieron perder impulso político. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunirá con los legisladores este miércoles.

Fred Guttenberg, quien perdió a su hija Jaime en el tiroteo, envió a su otro hijo a la escuela este miércoles. Él describió la experiencia como agridulce.

"No tengo miedo porque ahora es la escuela más segura de Estados Unidos", le dijo a CNN.

"Mi hijo entra aquí sin su hermana. Los amigos de mi hija entran allí. Solían caminar siempre con mi hija... y entran sin ella".

Dianne Gallagher de CNN informó desde Parkland, con Emanuella Grinberg y Faith Karimi informando y escribiendo en Atlanta. Christina Manduley también contribuyó a este informe