Policía de Dubai determina cómo murió Sridevi, la estrella de Bollywood

(CNN) - Sridevi, una de las actrices más populares de Bollywood, como se le conoce a la industria cinematográfica de la India, se ahogó tras desmayarse en la bañera de su hotel en Dubai, dijo la policía el lunes.

La actriz, que murió el pasado sábado a los 54 años, asistía a una boda en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

"Luego de completar el análisis post mortem, #DubaiPolice declaró hoy que la muerte de la actriz india #Sridevi ocurrió debido a que se ahogó en la bañera de su apartamento después de perder el conocimiento", publicó la Policía de Dubai en Twitter.

Otros famosos de Bollywood y las élites políticas de la India inundaron las redes sociales con homenajes a la actriz, cuyo trabajo abarcó cinco décadas e incluyó algunas de las películas más recordadas del país.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, fue uno de los muchos que expresaron su conmoción ante la muerte de Sridevi. En un tuit del domingo dio sus condolencias a la familia de la actriz.

'Una de las primeras superestrellas femeninas de la India'

Nacida el 13 de agosto de 1963, Sridevi comenzó en el cine como actriz infantil a la edad de cuatro años en "Thunaivan", un drama dirigido por M.A. Thirumugham.

Su primer personaje principal en Bollywood llegó en 1979, en la película "Solva Sawan". Cuatro años más tarde, Sridevi se abrió camino en la lista de actrices más buscadas de Bollywood con la comedia de acción "Himmatwala".

Los créditos de Sridevi incluyen algunas de las películas más vistas de los años 80 y 90, incluyendo "Mawaali" (1983), "Tohfa" (1984), "Nagina" (1986), "Mr. India" (1987), "Chandni" (1989),"Lamhe" (1991) y "Gumrah" (1993).

"Realmente fue una de las primeras superestrellas femeninas de la India", dijo el crítico de Bollywood Rajeev Masand a CNN. "No importaba quiénes eran los actores masculinos, las películas destacaban por Sridevi", agregó.

Sridevi se alejó del centro de atención para criar a sus dos hijas junto a su marido, el productor Boney Kapoor, antes de volver para protagonizar la película de 1997 "Judaai". En la película interpreta a una ambiciosa ama de casa que, inadvertidamente, se casa con un hombre que no puede permitirse la lujosa vida que ella desea tener.

"Judaai" fue un éxito de taquilla, pero fue la actuación de Sridevi en el éxito de 2012 de Gauri Shinde, "English Vinglish", que consolidó su retorno y la confirmó como uno de los talentos más apreciados y duraderos de Bollywood.

A Sridevi se le atribuye la inspiración de una nueva generación de actrices indias al presentar la fuerza con belleza y gracia con un toque cómico.

Sridevi junto a sus hijas Jhanvi y Khushi Kapoor.

"Sridevi es una de las últimas grandes heroínas del cine indio que podría defenderse de cualquier héroe", dijo Rachel Dwyer, profesora de Culturas y Cine Indios en la Universidad de Londres SOAS.

"Una gran belleza, una talentosa actriz, una brillante bailarina, una deliciosa comediante, ella es una verdadera leyenda", agregó.

Los créditos de Sridevi abarcan películas en los idiomas tamil, telugu, malayalam y kannada. Tenía un gran atractivo y fue elogiada por su cautivadora presencia en pantalla y su versatilidad, a pesar de que era reservada fuera de las cámaras.

Las estrellas rinden homenaje a Sridevi

Algunas de las estrellas más destacadas de la India llevaron a Twitter para expresar su sorpresa ante la muerte de Sridevi.

El cantante Adnan Sami tuiteó que estaba sin palabras ante la pérdida del "amor de la India".

La actriz Kareena Kapoor dijo que el fallecimiento de Sridevi fue "desgarrador".

El presidente de la India, Ram Nath Kovind, y el líder del Congreso, Rahul Gandhi, también ofrecieron sus condolencias. "Sorprendido al escuchar de la muerte de Sridevi", dijo Kovind. "Sridevi fue una talentosa y versátil actriz", tuiteó por su parte Gandhi.

El impacto de la muerte de Sridevi se sintió mucho más allá de la India, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, también rindió homenaje a la actriz, a quien conoció en diciembre pasado. "Muy triste al escuchar las noticias", dijo la autoridad.

La familia de Sridevi estaba compuesta por su marido Boney y sus hijas Jhanvi y Khushi Kapoor.