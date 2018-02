Esta respuesta de Ivanka es exactamente la razón por la que existe la ley contra el nepotismo

(CNN) - En una entrevista con NBC emitida este lunes por la mañana, a Ivanka Trump le hicieron una simple pregunta: "¿Cree en las que acusan a su padre?".

Así es como ella respondió: "Creo que es bastante inapropiado preguntarle a una hija si cree en las acusadoras de su padre cuando él afirma que no hay nada de cierto en ello".

¡Es una respuesta totalmente buena para una hija! ¡Tiene mucho sentido! Excepto porque...

Ivanka Trump no es solo una hija. Ella también es asesora sénior de la Casa Blanca. Ella tiene una oficina ahí. Ella es vista como una voz, dentro de un grupo pequeño de voces, que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, escucha.

Ivanka Trump, hija de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Se esperaría que cualquier otro asesor de un nivel tan alto y con tal influencia percibida sobre el presidente se enfrentara a este tipo de preguntas. Después de todo, Trump es acusado por más de una docena de mujeres de hostigamiento y acoso sexual por décadas.

También está la cuestión de un pago de 130.000 dólares del abogado personal de Trump, Michael Cohen, a una estrella porno llamada Stormy Daniels, quien aseguró haber tenido una aventura con Trump a mediados de la década de 2000.

Dado el movimiento #MeToo, la cantidad de hombres de alto perfil que admitieron o enfrentaron serias acusaciones de agresión sexual o mala conducta y las acusaciones que Trump enfrenta, es completamente razonable preguntarle sobre eso a un asistente principal sobre el presidente.

Y, en su respuesta de “hija de mi padre”, Ivanka está tratando de ser ambas cosas.

Por un lado, quiere ser la cara de la delegación estadounidense en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang, Corea del Sur. Y un participante regular en todo tipo de iniciativas políticas y negociaciones de la Casa Blanca. Ese es el tipo de cosas que los personajes principales de la Casa Blanca pueden hacer.

Por otro lado, ella quiere ser solo la hija de Donald Trump. Por lo tanto, es "inapropiado" hacer preguntas a una hija sobre el comportamiento de su padre.

Lo cual, por supuesto, no es como funciona esto.

La incapacidad de cualquiera para desempeñar el doble papel de asesor oficial y pariente consanguíneo es la razón por la que, a fines de la década de 1960, el Congreso aprobó una ley antinepotismo a raíz de que John Kennedy nombrara a su hermano Bobby como fiscal general.

Esto es lo que dice la ley:

"Un funcionario público no puede nombrar, emplear, promover, ordenar ni abogar por un nombramiento, empleo, ascenso o beneficio en un puesto civil en la agencia en la que presta servicios o sobre el cual ejerce jurisdicción o controla a un individuo que es pariente de ese funcionario público".

¿Cómo se las arregló Trump con este estatuto para contratar no solo a su hija, Ivanka, sino al esposo de ella, Jared Kushner? Porque "agencia" en la ley anterior se interpreta que no incluye a la Casa Blanca. Así, Donald Trump no pudo convertir a Ivanka en la secretaria del Tesoro. Pero, de acuerdo con la interpretación actual de la ley, él la tiene en un papel principal en la Casa Blanca.

Lo cual, está bien (¿supongo?), legalmente hablando.

Sin embargo, como cuestión práctica, simplemente no sirve, como deja en claro esta última respuesta de Ivanka a la pregunta de NBC. No se puede ser hija y asesora presidencial sénior a la vez. Las reglas de compromiso —y de respuesta— que cubren un papel simplemente no se aplican al otro.

Esto no es un problema republicano o de Trump solo. La decisión de Bill Clinton de poner a Hillary Clinton a cargo de un grupo de trabajo encargado de revisar el sistema de salud de Estados Unidos creó muchas de las mismas preocupaciones.

La historia pasada sobre esto es ilustrativa. Al menos que el Congreso actualice el lenguaje contra el nepotismo para aclarar los temas legales en cuanto a si se aplica a la Casa Blanca o no, volveremos a tener una situación como la de Ivanka Trump en algún momento. Y no terminará de manera diferente (o mejor).