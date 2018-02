Demandan a Guillermo del Toro por plagio en "The Shape of Water"

(CNN) - Una de las películas favoritas del Premio Oscar ha sido golpeada con una demanda por violación de los derechos de autor.

David Zindel alega que los creadores detrás de "The Shape of Water" plagiaron la obra "Let Me Hear You Whisper", que fue escrita por su padre, el guionista ganador del Premio Pulitzer Paul Zindel.

De acuerdo con la demanda, la obra de 1969 "cuenta la historia de una solitaria conserje quien trabaja en el turno nocturno en un laboratorio científico que realiza experimentos con animales para uso militar".

"Ella se fascina con una fantástica criatura acuática inteligente, cautiva en un tanque de cristal", señala la demanda. "Al sonido de una antigua música romántica que surge de un tocadiscos, ella crea un lazo profundo y amoroso con la criatura, descubriendo que ésta puede comunicarse, pero elige hacerlo únicamente con ella".

"The Shape of Water" es protagonizada por Sally Hawkins y Octavia Spencer en lo que el estudio Fox Searchlight describe como "una fábula de otro mundo, con el telón de fondo del Estados Unidos de la era de la Guerra Fría alrededor de 1962".

"En el oculto laboratorio de alta seguridad del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida aislada", dice la descripción del estudio sobre la película. "La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) descubren un experimento secreto clasificado".

Zindel busca un juicio contra el estudio, el director de la película, el mexicano Guillermo del Toro, y el productor asociado Daniel, quien comparte el crédito de haber concebido el filme.

"The Shape of Water" es una de las contendientes al Premio de la Academia a mejor película.

El director de la película ha rechazado la acusación.

"Nunca he leído ni visto la obra", dijo Del Toro a Deadline. "Nunca escuché sobre esta obra antes de hacer 'La forma del agua', y ninguno de mis colaboradores mencionaron la obra".

Fox Searchlight entregó un comunicado a Deadline en respaldo del director y la película.

"Estas acusaciones por parte de los herederos del señor Zindel carecen de fundamento, carecen totalmente de mérito, y presentaremos una moción para que sean desestimadas", dijo el estudio en el comunicado. "Además, la queja de los herederos parece estar hecha para coincidir con el ciclo de votación del Premio de la Academia con el fin de presionar al estudio para llegar a un acuerdo rápidamente. Por el contrario, nos defenderemos vigorosamente y, por extensión, a esta innovadora y original película".

CNN buscó comentarios de Del Toro, Kraus y Fox Searchlight.

Los Premios de la Academia se entregan el 4 de marzo.