Estados Unidos manda en el mercado de petróleo

(CNN Español) - El petróleo ha dejado atrás —con seguridad— su época dorada de precios por las nubes. Estamos en una nueva era, y la sociedad demanda energías mas limpias y renovables. Esto es algo que nadie duda. Pero además, en las décadas que le puedan quedar al petróleo como integrante de la matriz energética global, lo que parece cada vez mas claro es que los “clásicos reyes” de esa industria —del cartel de la OPEP, a Rusia— empiezan a quedar ya para la historia. Porque quien “corta el bacalao” últimamente es Estados Unidos.

Efectivamente y gracias a su producción de “shale”, o enquisto, Estados Unidos ha pasado de ser un “importador agobiado” de ese tipo de materia prima a exportar más que algunos de los grandes exportadores del mundo. De todo eso me ha hablado esta semana en GloboEconomía Luisa Palacios, experta en energía y principal responsable para América Latina en Medley Global Advisors.

El boom de la producción de enquisto es toda una revolución en el mundo del petróleo, porque cada vez que el petróleo sube por encima de los sesenta dólares barril se hace rentable para los productores de esa modalidad poner en marcha sus perforadoras y extraer mas petróleo.

Es un proceso que además tiene la peculiaridad de haber reducido sus costes extraordinariamente en los últimos anos, y, por otro lado, es muy rápido en dar resultados desde que se decide abrir un nuevo yacimiento y hasta que se empieza a extraer petróleo o gas. Pero de todo lo anterior, Luisa Palacios me ha dado un total lujo de detalles en el GloboEconomía de esta semana, que espero que sea de vuestro interés.

