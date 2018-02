El servicio de inmigración de Estados Unidos actualiza su declaración y ya no habla de "país de inmigrantes"

(CNN) - La agencia encargada de los servicios de inmigración en Estados Unidos ha actualizado el texto de su declaración y ya no incluye la frase “nación de inmigrantes”.

Scroll for more content...

En su lugar, la nueva declaración de misión de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) enfatiza en “salvaguardar su integridad” y “asegurar la patria”.

LEE: Este es el lugar de EE.UU. donde más han aumentado los arrestos de inmigrantes

Esta nueva declaración fue anunciada a los empleados de la entidad este jueves, según un funcionario de USCIS.

Banderas de Estados unidos en Nueva York

“La nueva misión del centro fue desarrollada y estrenada por el director de USCIS, Francis Cissna, durante su primera conferencia con altos directivos del centro en todo el mundo”, dijo el funcionario. “Refleja los principios rectores del director para la agencia. Incluye un enfoque en la equidad, la legalidad y la eficiencia, la protección de los trabajadores estadounidenses y la protección de la patria. Esas prioridades clave se reflejan en la nueva declaración de la misión de la agencia”.

La actualización de su misión fue primero reportada por The Intercept.

La declaración completa dice: “Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos administran el sistema legal de inmigración en la nación, salvaguardan su integridad y prometen juzgar de manera eficiente y justa las solicitudes de beneficios de inmigración mientras protegen a los estadounidenses, aseguran la patria y honran nuestros valores”.

MIRA: DACA, entre los temas de inmigración que debate el Senado de EE.UU.

De acuerdo con un exfuncionario del Departamento de Interior, la anterior declaración incluía la noción de salvaguardar “la promesa de Estados Unidos como una nación de inmigrantes”.

“USCIS asegura la promesa de Estados Unidos como una nación de Inmigrantes al proporcionar información precisa y útil a nuestros clientes, otorgar beneficios de inmigración y ciudadanía, promover una conciencia y comprensión de la ciudadanía y garantizar la integridad de nuestro sistema de inmigración”, decía la declaración antigua proporcionada por el exfuncionario.

MIRA: Inmigrantes en California: vivimos con miedo

Una carta del director de USCIS a sus empleados dice: “Respondemos ante los estadounidenses que nos miran para asegurarse de que quienes son elegibles para los beneficios de la inmigración los reciban y aquellos que no, ya sea porque tienen la calificación o porque intentaron defraudar, no los reciban. Y que aquellos que nos perjudicarían no reciban los beneficios de la inmigración”.