Snapchat pierde 1.300 millones de dólares tras un tuit de Kylie Jenner

(CNN) - Kylie Jenner no está contenta con el nuevo rediseño de Snapchat.

Scroll for more content...

Las acciones de Snap cerraron un 6% a la baja este jueves después de que la estrella de reality show dijera que ya no usa la aplicación. La zambullida borró aproximadamente causó una pérdida de 1.300 millones de dólares del valor de mercado de la compañía.

MIRA: Kylie Jenner anuncia nacimiento de su primera hija

Jenner ha sido una de las usuarias más influyentes de Snapchat.

"Entonces, ¿alguien más abre Snapchat todavía? ¿O solo soy yo? ... esto es muy triste", tuiteó Jenner este miércoles.

En otro tuit, ella dijo: "Todavía te amo, mi Snap ... mi primer amor".

Snapchat ha recibido críticas de los usuarios por el nuevo diseño de la aplicación por ser demasiado confuso para navegar. Más de 1.2 millones de personas han firmado una petición en Change.org solicitando a Snapchat que elimine el rediseño.

Snap no respondió a una solicitud de comentario.

MIRA: Snapchat pasa de un filtro a un disfraz

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

Jenner ejerce una influencia extraordinaria en la plataforma. Su celebridad agrega leña a la reacción que rodea el importante rediseño de la aplicación, según Daniel Ives, director de estrategia y jefe de investigación tecnológica de GBH Insights.

"Creemos que esto es una reacción exagerada ya que Wall Street es extremadamente sensible al rediseño de la aplicación", dijo a CNN. "Con aproximadamente 25 millones de seguidores, [Jenner] es una fuerte portavoz".

Ives cree que la actualización fue necesaria para expandir la base de usuarios de Snapchat. Dijo que el diseño de la aplicación anterior era confuso y que el formato no resonaba con los usuarios y anunciantes de más edad.

MIRA: Kylie Jenner lucha contra “esta cosa de la fama” en una serie de E!

"Snap está haciendo los movimientos estratégicos correctos, pero necesita gestionar bien este proceso", dijo.

A principios de esta semana, Snapchat anunció una actualización destinada a facilitarles a los usuarios ver el contenido que desean ver.

"Te escuchamos y apreciamos que te hayas tomado el tiempo para decirnos cómo te sientes. Entendemos completamente que el nuevo Snapchat se ha sentido incómodo para muchos", escribió la compañía en Change.org, en respuesta a la petición.

Snapchat dijo que pronto lanzará pestañas en las secciones de Amigos y Descubrir de la aplicación para que sea más fácil para los usuarios encontrar Historias, que son fotos y videos compartidos por usuarios que desaparecen después de 24 horas.

Jenner no es la única celebridad que ha expresado su disgusto por el rediseño.

A principios de este mes, la modelo Chrissy Teigen tuiteó: "¿Cuántas personas tienen que odiar una actualización para que se reconsidere?"