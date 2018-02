Medicinas caducadas para atender a los heridos en Guta Oriental (Siria)

(CNN) — La devastación provocada en Guta Oriental (Siria) por el incesante bombardeo del régimen sirio ha obligado a doctores a usar medicamentos caducados y pelearse por el agua. El número de muertos ha alcanzado los 300 en tres días, dijeron médicos y activistas.

Scroll for more content...

Al menos 260 personas fueron asesinadas y 500 heridas en este enclave en poder de los rebeldes entre el lunes y la noche del martes, informó la Sociedad Médica Americana y Siria (SAMS, por sus siglas en inglés). Activistas del grupo Centro de Medios de Damasco dijeron que otras 45 muertes se habían reportado este miércoles.

MIRA: Más de 100 civiles muertos en 24 horas en Siria

El intensificado bombardeo en Guta Oriental, un área fuera de Damasco que ha sido asediada por el régimen de Bashar al-Assad durante años, fue condenado internacionalmente. Amnistía Internacional dijo que “flagrantes crímenes de guerra” se cometieron en “una escala épica”. La agencia de la ONU para la Infancia, Unicef, publicó un simbólico comunicado en blanco, diciendo en el pie de página que “no había palabras” para describir el sufrimiento de los niños.

1 de 14

| Un hombre rescata a un niño después de un bombardeo del régimen en la ciudad rebelde de Hamouria, en la asediada Guta Oriental, el miércoles 21 de febrero. Unas 300 personas murieron en tres días en los bombardeos sobre el enclave rebelde, dijeron médicos y activistas.

2 de 14

| Miembros de un equipo civil de defensa en Siria rescatan a un hombre en Hamouria, el 21 de febrero de 2018.

3 de 14

| Una mujer y sus hijos corren para protegerse tras un bombardeo en Hamouria, el lunes 19 de febrero.

4 de 14

5 de 14

| Un niño herido llora mientras recibe tratamiento en un hospital improvisado de Hamouria, Siria.

6 de 14

| Un hombre lleva a una víctima herida entre edificios en ruinas.

7 de 14

| Un niño espera recibir tratamiento médico en un hospital en el terreno.

8 de 14

| Niños heridos son tratados en un hospital en la ciudad rebelde de Douma.

9 de 14

| Un niño herido recibe tratamiento en Douma después de bombardeos en el pueblo de Mesraba.

10 de 14

| Un hombre lleva a un niño que rescató de los escombros en Hamouria.

11 de 14

| Niños heridos son tratados en un hospital de Douma.

12 de 14

| Ghaith, un niño herido de 12 años, llora mientras espera por tratamiento y noticias de su madre, que está en la sala de operaciones. Ambos fueron alcanzados por un ataque aéreo en la ciudad de Jisreen.

13 de 14

| Niñas lloran en un hospital improvisado en Douma.

14 de 14

| Un hombre rescata a un niño después de un bombardeo del régimen en la ciudad rebelde de Hamouria, en la asediada Guta Oriental, el miércoles 21 de febrero. Unas 300 personas murieron en tres días en los bombardeos en el enclave rebelde, dijeron médicos y activistas.

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic aquí para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Click to email (Se abre en una ventana nueva)

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo describió como “el infierno en la Tierra”.

La arremetida ha provocado advertencias de que el régimen de Assad, que está apoyado por el ejército de Rusia, se está preparando para aplastar el enclave controlado por los rebeldes.

LEE: Exclusivo CNN: Venden rifles de asalto de EE.UU. en Siria a través de Telegram

En un comunicado de condena de los ataques, la Casa Blanca señaló el apoyo de Rusia al régimen sirio: “Assad y su régimen deplorable debe parar de hacer más atrocidades y no deben ser incitados por los partidarios de Moscú y Teherán”, dijo.

El ejército ruso admitió que las condiciones en el terreno eran una “situación humana crítica” pero afirmó que las conversaciones para resolver el conflicto se habían “descarrilado”.

Niño entre ruinas tras un bombardeo en Guta Oriental, Siria

Siria dice que sus objetivos son grupos terroristas en el área y Moscú habló de “formaciones armadas ilegales” que habían ignorado las llamadas “a parar la lucha y bajar las armas”. Aseguró que estaban previniendo a los civiles de dejar la zona de conflicto.

400.000 atrapados

Unas 400.000 personas permanecen atrapadas en Guta oriental, muchos de ellos en necesidad desesperada de ayuda humanitaria, de acuerdo a las Naciones Unidas. Alguna vez descrita como la “panera” de Damasco, Guta Oriental es la misma zona que fue blanco de un presunto ataque químico en 2013 que, de acuerdo a activistas, mató a unas 1.400 personas.

MIRA: Una madre en el infierno de Siria: “Querido Dios, por favor salva los hospitales”

En los últimos días, las familias se han retirado a refugios subterráneos improvisados con alimentos y agua limitados mientras tratan de protegerse del intenso bombardeo.

Deliberate attacks on healthcare continue in East Ghouta. Over the past three days, 20 healthcare facilities have been attacked in #EastGhouta, with two of these facilities attacked on two separate occasions. #SaveGhouta #NotATarget

— SAMS (@sams_usa) February 21, 2018

Las opciones son cada vez más limitadas para aquellos heridos cuando llueven bombas, misiles y proyectiles. 20 instalaciones médicas han sido atacadas desde el lunes, según informaciones de SAMS, algunas con rudimentarias bombas de barril. De esas instalaciones, cuatro fueron destruidas por completo y dos tuvieron que suspender su actividad temporalmente. SAMS informó que perdió a tres de sus trabajadores sanitarios en el ataque.