Una jueza en España prohíbe la venta del libro ‘Fariña’ sobre el narcotráfico gallego

(CNN Español) - Una jueza de Collado Villalba (Madrid, España) acordó el secuestro cautelar –la prohibición de su venta– del libro Fariña (Libros del KO, 2015), escrito por el periodista español Nacho Carretero y que versa sobre la historia del narcotráfico gallego.

La decisión implica que el libro no puede ser comercializado ni impreso. Fue tomada por la jueza tras estimar la petición hecha por el exalcalde de la localidad de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien aparece en dicha publicación relacionado con el narcotráfico y el cartel de Cali. El libro menciona que Bea Gondar fue procesado en 2011 en la Audiencia Nacional por narcotráfico, pero el exregidor denunció al autor y su editorial porque fue absuelto posteriormente por el Tribunal Supremo y ese punto no se menciona en Fariña.

Bea Gondar denunció a Carretero y la editorial por vulneración del “derecho al honor” y pidió “la prohibición de impresión y comercialización de nuevos ejemplares” hasta que el libro —que lleva ya 9 ediciones— “rectifique el contenido calumnioso”. El denunciante también solicitó que se paralizara la emisión de la serie inspirada en dicha publicación, que aún no se ha emitido, según puede leerse en el auto de la magistrada, al que tuvo acceso CNN en Español.

La jueza estimó parcialmente en su auto la solicitud del demandante y acordó el secuestro de dicha publicación, así como la prohibición de impresión y comercialización de nuevos ejemplares. No obstante, desestimó el resto de peticiones.

El denunciante ha entregado este jueves una fianza de 12.329 dólares para responder de los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar suponga para el patrimonio del denunciado, según ha informado el letrado Turrado. Tras este depósito, el Juzgado procederá a hacer efectivo el embargo de los libros, aunque tanto denunciante como denunciados desconocen la fecha exacta en la que esto ocurrirá.

“Estamos sorprendidos, no nos lo esperábamos para nada”, dijo un portavoz de Libros del OK, que pidió no ser identificado, a CNN en Español. La misma fuente indicó que la editorial respeta “por supuesto” la decisión de la jueza, pero que la misma les dejó “muy preocupados”. Por ello, su representación jurídica decidió presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, un procedimiento para el que tienen un plazo de 20 días.

“No sabemos qué va a pasar”, dijo la fuente de la editorial, al tiempo que indicó que, al estar en mitad del proceso judicial, tanto la compañía como el autor del libro tomaron la decisión de no hacer más comentarios pero sí agradecer el apoyo recibido por parte de los lectores y libreros cuando se conoció la noticia.

“Creo desproporcionado secuestrar Fariña por plasmar unos hechos probados judicialmente en tres líneas del libro”, escribió el autor de la publicación en su cuenta de Twitter. “En cualquier caso, quien demanda está en su derecho y es una medida cautelar, así que ojalá se resuelva pronto. Mil gracias por el contundente apoyo. De verdad”.

Rogelio Turrado, abogado del demandante, explicó a CNN en Español que su objetivo es que “se rectifiquen las afirmaciones que Bea Gondar considera que son calumniosas y se vierten en el libro contra él y, evidentemente, una disculpa y reconocimiento público del error que se ha cometido”.

El exalcalde gallego pidió además una indemnización de 615.970 dólares a Carretero y Libros del KO, un dinero que, de ser condenada la editorial, la pondría en "graves apuros de supervivencia". “Sería inviable pagar eso”, explicó la fuente.

El abogado, por su parte, reconoció que los daños morales son “difíciles de cuantificar” y que estimaron esa cuantía pero, matizó: “Siempre hemos estado abiertos a cualquier tipo de diálogo con el señor Carretero, que ni siquiera vino al acto de conciliación ni se ha puesto en contacto con nosotros”.

Las medidas cautelares estarán vigentes hasta que la jueza falle a favor o en contra de los denunciados. La próxima audiencia previa será, según pudo saber CNN en Español, en abril, y en ese momento se pondrá fecha para el juicio, por lo que la decisión de la magistrada podría extenderse más en el tiempo y, con ella, la medida cautelar que impide que el libro se venda.

Bea Gondar aparece citado dos veces por el mismo caso en el libro de Carretero. En una de las ocasiones se menciona una investigación que descubrió que un coche relacionado con el narcotráfico estaba a nombre de Bea Gondar, afiliado al Partido Popular, y se dice que fue procesado en 2011. El segundo momento en el que aparece el exalcalde de O Grove se le relaciona con unos contactos con el cartel de Cali para llevar 2.000 kilos de cocaína a esta región del noroeste de España.

“El libro le atribuye la comisión de dos hechos delictivos”, indicó el abogado del exalcalde, que aseguró que dichos hechos “son falsos porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo dice”. “Creemos que el señor Bea es totalmente inocente y que el señor Carretero, quizás, no tuvo la cautela o la deferencia de que esta sentencia en la que él se basa, que es de la Audiencia Nacional, es nula porque está anulada por el Tribunal Supremo. A partir de ahí nosotros consideramos que se vulnera el derecho al honor y por eso hemos interpuesto la demanda”, zanjó.

La reacción tras conocerse la noticia no se hizo esperar: miles de personas criticaron la decisión de la jueza como un ataque a la libertad de expresión en España. Entre ellos, el líder del partido político Podemos, Pablo Iglesias.

Asimismo, muchos prestaron su apoyo tanto al autor como a la empresa y animaron a quienes no habían leído el libro a comprarlo o a adquirir otros títulos de la editorial. El resultado fue que el libro de Carretero —principal fuente de ingresos de Libros del KO, según la propia editorial— se colocó el primero en la lista de más vendidos de Amazon este miércoles en España.

El Gremio de Libreros de Madrid emitió un comunicado el mismo miércoles anunciando que no retirarían Fariña de sus estantes: "No vamos a permitir que salga de las librerías porque esto significaría sentar un precedente intolerable y muy peligroso, no solo porque atenta contra la libertad de expresión, sino porque socavaría el derecho a la información y a la cultura de los ciudadanos y de las ciudadanas", escribieron.

Ante este hecho, el abogado de Turrado aseguró que, una vez se ponga en marcha el embargo de los libros, si tienen constancia de que hay un incumplimiento de la prohibición de su venta, "se pondrá en conocimiento del Juzgado". La fuente de la editorial, por su parte, quiso agradecer el gesto a los libreros: "nos sentimos respaldados", dijo.

Libros más vendidos en Amazon en España el 21 de febrero de 2017