Jennifer Lawrence le recuerda a todo el mundo que puede usar lo que le plazca

(CNN) - Jennifer Lawrence está luchando contra los que criticaron este martes el vestido que llevaba puesto en un evento de la prensa londinense, y calificó la conversación sobre su elección como "absolutamente ridícula".

Scroll for more content...

MIRA: Campaña de Sprite es calificada de sexista y misógina

"Esto es sexista, esto es ridículo, esto no es feminismo", escribió la estrella de "Red Sparrow" en Facebook. "Reaccionar desmedidamente por todo lo que dice o hace alguien, crear controversia sobre cosas tontas e inocuas, como lo que elijo usar o no usar, no nos está moviendo hacia adelante. Está creando distracciones tontas de problemas reales".

Un vestido de Versace que Lawrence lució en un evento promocional en apoyo de su nueva película de suspenso fue motivo de conversación, ya que el vestido revelador fue considerado inapropiado por algunos, ya que las temperaturas en Londres rondaban los 4 grados centígrados.

MIRA: El poder femenino de Jennifer Lawrence

Lawrence dijo que estaba "ofendida" por la "controversia".

"Ese vestido de Versace fue fabuloso, ¿crees que voy a cubrir ese hermoso vestido con un abrigo y una bufanda? Estuve afuera por 5 minutos", escribió. "Me hubiera parado en la nieve por ese vestido porque amo la moda y esa fue mi elección".

De hecho, Lawrence dijo, "todo lo que me ves usar es mi elección", y no la de su manager, estilista o publicista, como algunos habían teorizado.

"¡Y si quiero tener frío, ESO TAMBIÉN ES MI DECISIÓN!", añadió.

La película de Lawrence se estrena el 2 de marzo.