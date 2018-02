Un niño argentino murió por ameba 'come cerebros'; es el primer caso en el país

(CNN en Español) - La ameba Naegleria fowleri, conocida como la ameba 'come cerebros', causó la muerte de un niño de ocho años en Argentina. El hecho ocurrió en febrero de 2017, luego de que el pequeño nadara en una laguna de Vedia, una localidad a unos 350 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. El diagnóstico se hizo público en medios masivos argentinos esta semana.

Scroll for more content...

Sixto Costmagna, doctor en Bioquímica y especialista del grupo científico que detectó, diagnóstico e investigó el caso, aseguró a CNN en Español que se trata del primer caso autóctono registrado en Argentina de meningoencefalitis amebiana, la enfermedad causada por la Naegleria fowleri.

Tanto Costamagna como otros expertos coincidieron en que no se trata de una epidemia y pidieron a la población no caer en pánico. La directora del Hospital Abraham Piñero de Junín, ciudad cerca al lugar donde se dio el caso, aseguró que este fue una rareza. "Son casos aislados, esporádicos, no hay un patrón de epidemiología de frecuencia en estos casos", dijo a la agencia de noticias Télam.

LEE: ¡No entres en pánico! 5 cosas que necesitas saber sobre la ameba 'come cerebros'

No obstante, Costamagna asegura que el cambio climático, a través del aumento de la temperatura en el planeta, pueda generar el aumento de personas infectadas con la ameba. Así, recordó que hay tres factores que proveen de un hábitat ideal a la Naegleria fowleri: aumento de las temperatura en el ambiente, incremento de lluvias y liberación de desechos de cloacas a fuentes de agua. La zona en la que se ubica la laguna donde se infectó el menor fallecido cumple con estos requisitos.

Vista microscópica de la ameba 'come cerebros'.

"Puede que aumenten porque la temperatura está en aumento, la contaminación de las lagunas están en aumento y hay una mayor frecuencia de ir a bañarse a lugares donde no corresponda", dijo el científico argentino a CNN en Español.

Esta infección no suele ser frecuente en el mundo hasta ahora. En Estados Unidos, en 54 años (entre 1962 y 2016), ha habido 143 casos reportados, de acuerdo a información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

A continuación algunas respuestas a las principales preguntas sobre la Naegleria fowleri o ameba 'come cerebros':

¿Qué es la Naegleria fowleri?

Se trata de una de 30 especies especies existentes de la ameba del género Naegleria y la única que puede infectar a las personas, según Sixto Costamagna. Una ameba es un microbio de una sola célula.

La Naegleria fowleri puede estar en cualquier fuente de agua dulce como en la tierra. De acuerdo a los CDC, los únicos espacios donde no vive esta ameba son los que contienen agua salada, como los océanos.

LEE: Ameba 'comecerebros' mata a adolescente durante viaje religioso en EE.UU.

La Naegleria fowleri crece mejor a temperaturas altas hasta los 46-C.

¿Cómo infecta la Naegleria fowleri a las personas?

La infección se da cuando la ameba entra al cuerpo por la nariz, no por la boca. "Esto generalmente ocurre cuando las personas van a nadar o a bucear en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos", detallan los CDC. La entidad precisa que las menos opciones de que la Naegleria fowleri exista en agua de bajas temperaturas.

De la nariz, la ameba va hacia el cerebro provoca la destrucción del tejido cerebral. De ahí el nombre popular con que se le conoce a este organismo: "ameba come cerebros".

De otro lado, Costamagna destacó a CNN en Español que la enfermedad causada por esta ameba no se transmite de persona a persona ni a través de la ingesta de agua que la contenga. Asimismo, recordó que las piscinas con agua clorada están libre de este organismo.

¿Cuáles son los síntomas de una infección con la ameba "come cerebros"?

Estos aparecen entre uno a siete días luego de que la ameba entre al cuerpo de la persona. Los primeros síntomas son:

Dolor de cabeza

Sensibilidad a la luz

Fiebre

Vómitos o Náuseas

Rigidez en el cuello

Confusión

Falta de atención

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

Alucinaciones

Otra imagen de la ameba.

¿Se puede sobrevivir a una infección de la ameba 'come cerebros'?

La mayoría de los pacientes solo sobreviven entre 12 y 13 días. No obstante, el joven Sebastián DeLeon sobrevivió a la infección en 2016.

En el Hospital para Niños de Florida, tras ser diagnosticado con meningoencefalitis amebiana, la enfermedad causada por la ameba, DeLeon fue inducido a coma bajo respiración asistida y le administraron miltefosina y otros antimicrobiales. Así, tras pruebas diarias, Sebastián deLeón dio negativo a la presencia de la ameba en su cuerpo luego de 72 horas de haber empezado este tratamiento.

Este es el segundo caso en Estados Unidos en el que una persona con meningoencefalitis amebiana sobrevive tras recibir miltefosina. El anterior se dio en 1978, en California.

El doctor Sixto Costamagna destaca que lo ideal es empezar el tratamiento lo antes posible. "Cualquier laboratorio del mundo, donde siempre haya un microscopio y una centrífuga, está en la capacidad de identificar a la Naegleria fowleri", asegura a CNN en Español.

¿Por qué algunas personas se infectan con la ameba 'come cerebros' y otras no?

Es un total enigma para los expertos. "Se desconoce la razón por la que ciertas personas se infectan con Naegleria Fowleri mientras que otros millones que se exponen al agua caliente en lugares recreativos no se infectan, incluyendo aquellas personas que estaban nadando con personas que se infectaron", precisan los CDC.