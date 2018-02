Personalidades reaccionan a la muerte del predicador evangélico Billy Graham

(CNN Español) - Personalidades del mundo de la política y la cultura reaccionaron este miércoles al conocer la muerte del predicador evangélico estadounidense Billy Graham a los 99 años. A través de publicaciones en redes sociales o mediante comunicados, muchos han expresado sus sentimientos tras el fallecimiento de Graham.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un mensaje en Twitter: “El GRAN Billy Graham han muerto. ¡No había nadie como él! Será añorado por cristianos y todas las religiones. Un hombre especial”.

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2018

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, envió un comunicado en el que aseguraba que tanto él como su esposa, Karen, estaban “entristecidos” luego de saber de la muerte de “uno de los más grandes estadounidenses del siglo XX”.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia Graham”, escribieron. “Lloramos su muerte, pero sé con absoluta certeza que hoy él escuchó aquellas palabras, ‘bien hecho, buen y fiel servidor’. Gracias, Billy Graham. Que Dios te bendiga”.

Billy Graham's ministry for the gospel of Jesus Christ and his matchless voice changed the lives of millions. We mourn his passing but I know with absolute certainty that today he heard those words, "well done good and faithful servant." Thank you Billy Graham. God bless you(2/2)

— Vice President Mike Pence (@VP) February 21, 2018

El secretario de Energía del Gobierno estadounidense también se pronunció a través de una publicación en Twitter: “Anita y yo mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Graham. Billy Graham era un hombre extraordinario, que descanse en paz”.

Anita and I send our heartfelt condolences to the Graham family. Billy Graham was an extraordinary man, may he rest in peace.

— Rick Perry (@SecretaryPerry) February 21, 2018

El telepredicador Joel Osteen dijo en CNN tras conocer la muerte de Graham: “Fue siempre nuestro héroe… no es cómo empezamos, es cómo terminamos, y él lo hizo con gracia y dignidad”.

Joel Osteen on the death of Billy Graham: “Billy Graham was always our hero… It’s not how we start it’s how we can finish and he finished with grace and with dignity.” https://t.co/KrCemWjGXc https://t.co/WEcAJkrmg3

— CNN (@CNN) February 21, 2018

El pastor de la Iglesia baptista Jack Graham dejó varios mensajes en Twitter al respecto. “Recen a Dios por la vida y el mensaje del Billy Graham. Le amé desde que era un niño. Él está con Jesús”.

Praise God for the life and message of Billy Graham. I have loved him since I was a small boy. He is with Jesus.

— Jack Graham (@jackngraham) February 21, 2018

La candidata presidencial en Colombia Viviane Morales también dedicó unas palabras al predicador, asegurando que, tras su muerte, dejaba “testimonio de la Verdad a las multitudes y a los poderosos de la tierra”.

@BillyGraham muere un gigante espiritual que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios, dejando testimonio de la Verdad a las multitudes y a los poderosos de la tierra. Gracias por ese enorme legado https://t.co/oBvL5fdU4K

— Viviane Morales (@MoralesViviane) February 21, 2018

Usuarios de las redes sociales también mostraron su gratitud a Graham en diferentes mensajes en la red social en los que destacaban el papel del reverendo. Estos son algunos de ellos:

Pasa a la Presencia de Dios uno de los baluartes de la Historia cristiana en el Mundo #BillyGraham.Nuestras condolencias a su amada familia

— Enrique Hidalgo (@colegio_achild) February 21, 2018

Un General fue llamado a Casa. A los 99 años el “Predicador de los Presidentes” y ganador de millones de almas para Cristo a nivel mundial, partió de este mundo. Descansa en la presencia del Señor el Evangelista Billy Graham #billygraham pic.twitter.com/2SZduQddiR

— Irving Raffucci (@irvingraffucci) February 21, 2018

"La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos no es dinero, ni cosas materiales sino un legado de fe y carácter."

– Billy Graham

1918 – 2018

— Renée Pereira (@reneepereirad) February 21, 2018

Al llegar al cielo no te sorprendas si ves rostros que no esperabas ver pues es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también. Billy Graham.

— Otto Sánchez (@PastorOttoS) February 21, 2018

¡Fiesta en los cielos! Por fin Billy Graham ha llegado. Ya me imagino la clase de mansión que le prepararon. Sigamos su ejemplo.

— Nelson Guerra (@NelsonGuerra_) February 21, 2018