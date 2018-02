Cinco claves sobre la protesta de 21 de febrero en Argentina

(CNN Español) - Acabado el paro bancario en Argentina, que duró este lunes y martes, este miércoles habrá un paro nacional de 24 horas en el país. Hugo Moyano, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, lidera la convocatoria, y la opinión pública se divide sobre todo entre los que le ven un motivo real de exigencia de demandas y los que creen que Moyano empleará la manifestación para alejarse de sus problemas judiciales.

Scroll for more content...

Mira estas cinco claves que debes conocer para entender mejor el trasfondo del paro nacional que habrá en Argentina este miércoles 21 de febrero:

Hugo Moyano, con la mano derecha en el bolsillo, durante una manifestación en 2016. (Créditos: EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images)

La marcha, según los que la convocan

Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio de camioneros, aseguró que la protesta de este 21 de febrero busca criticar al modelo económico del presidente Mauricio Macri. A decir de Moyano, este "día a día sigue sacándole derechos a los trabajadores, a los jubilados y a los chicos". Es el hijo mayor de Hugo Moyano.

LEE: La inflación al acecho en Argentina, ¿el punto débil de Macri?

Por su parte, el Partido Justicialista de Buenos Aires, de tendencia peronista y una de las agrupaciones que se ha plegado a la marcha convocada por Camioneros, aseguró en un comunicado que "la Argentina está mal y los argentinos están sufriendo". "El gobierno de Macri pretende que las organizaciones de trabajadores firmen convenios colectivos de trabajo con menos derechos, y paritarias que vayan por debajo del aumento de precios", se leía en el comunicado.

La marcha, según el Gobierno

Altos funcionarios del Gobierno liderado por Mauricio Macri ha atribuido la manifestación del 21 de febrero a una intención personal de dirigentes gremiales, en aparente alusión a Hugo Moyano y sus problemas judiciales. En diálogo con Jonatan Viale, en Perspectivas desde Buenos Aires, Jorge Triaca, ministro de Trabajo argentino, aseveró que "no hay un justificativo general" para la protesta. "En la Argentina ha venido creciendo el empleo en los últimos 16 meses, vemos que en el último año los salarios le han ganado a la inflación y han recuperado el poder adquisitivo (...), así que no hay fundamento", dijo el ministro.

LEE: ¿Qué tan caro es Argentina? Esto cuestan algunos productos y servicios

Triaca no tuvo reparos en asegurar que esta actitud de los gremios que participarán en la marcha de este 21 de febrero refleja "que hay voluntades desestabilizadoras" hacia el gobierno. Cuando Viale le preguntó si se refería a que los gremios sindicales buscaban que este gobierno no acabe su periodo, Triaca replicó que , en efecto, "algunos lo han expresado con más claridad, lo hemos visto en varios dirigentes".

En esa misma línea declaró Guillermo Dietrich, ministro de Transportes. "Es una movilización en la que se han juntado el kirchnerismo, grupos de izquierda, Hebe de Bonafini, (Hugo) Moyano, en la cual no se entiende bien cuál es la consigna", explicó el funcionario.

¿Por qué no todos los sindicatos apoyarán la marcha del 21 de febrero?

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que agrupa a los gremios laborales en el país sudamericano, tiene tres secretarios generales: Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid. Solo este último apoyará la marcha convocada por Hugo Moyano.

Agrupaciones como los grandes gremios de servicios (mercantiles, de la Sanidad o de la Alimentación) consideran que la marcha convocada por Moyano se fundamenta en "razones personales", según la agencia oficial Télam. Este bando sindical prefiere que haya un diálogo con el Gobierno en lugar de salir a las calles.

De acuerdo a Télam, esta división de cara a la concentración del 21 de febrero, ratifica "el diagnóstico sobre la cruda actualidad de la central (CGT), que se encamina con decisisón a romperse en dos grandes vertientes".

¿Cuál es el lío judicial de Moyano?

Además de dirigente gremial, Hugo Moyano es presidente del Club Atlético Independiente, uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina, El 28 de diciembre pasado, la Policía Federal allanó la sede de la institución deportiva por presunto lavado de activos entre Pablo “Bebote” Álvarez, integrante barrabrava, y dirigentes del equipo.

Conforme avanzaron las investigaciones, el 25 de enero, el fiscal adjunto de Lomas de Zamora Sebastián Scalera confirmó que Hugo Moyano había sido notificado de la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación.

Moyano se defendió ese mismo día. En entrevista con Crónica TV, sostuvo que nunca ha lavado dinero en Independiente y que si hubiera protagonizado alguna irregularidad no lo habrían reelegido en el cargo. "Estoy para ayudar, me metí porque soy fana del 'Rojo' y porque me dijeron que debía ser presidente", se defendió.

¿Cuál es la realidad de la economía argentina?

El Gobierno ha proyectado una inflación del 15% para 2018, luego de estimados más conservadores. El déficit de las cuentas externas es uno de los peores de la historia, superan los 7.600 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2017. "Estamos hacia un crecimiento más lento y, para que sea sostenido en el tiempo, hay que resolver el talón de Aquiles de este modelo, que es el déficit comercial y de la cuenta corriente externa", sostuvo el economista Federico Furiase a CNN en Español.

En tanto, con 24,8%, la inflación de Argentina en 2017 fue la más alta de todas las economía de América, luego de Venezuela. El alza de precios no se ha detenido desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2015.

Argentina es el tercer país con la economía más miserable del mundo, según Bloomberg: ¿por qué?

"Creo que la movilización tiene un alto contenido político y poco de discusión sobre lo que le importa a los trabajadores, que es cómo actualizar sus ingreso a partir de las nuevas metas de inflación", explicó por su parte Facundo Martínez, director de la consultora Macroview. Martínez, quien coincidió con que la inflación será un problema para Argentina en 2018, aseguró que lo que los sindicatos buscan es ver de qué manera los salarios se van a actualizar este año.