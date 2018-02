A la familia que acogió al atacante de la Florida no le preocupaba que el adolescente deprimido tuviera armas

(CNN) - La pareja de Florida que recibió al atacante de la escuela Nikolas Cruz sabía que el deprimido joven de 19 años tenía varias pistolas, pero se sentían seguros sabiendo que las armas estaban bajo llave.

La familia que hospedó a Nikolas Cruz dice que no sabía que tenía "un monstruo" bajo su techo

James y Kimberly Snead le dijeron a Alisyn Camerota de CNN este lunes que, a pesar de estar deprimido, al adolescente le estaba yendo muy bien en la escuela y que "estaba orgulloso de lo que estaba haciendo", compartiendo sus calificaciones con la familia y trabajando para obtener su diploma de secundaria.

Kimberly Snead dijo que Cruz le había dicho a su hijo hace dos semanas que "él estaba lo más feliz que había estado" en los últimos tiempos.

Los Sneads han estado hablando a los medios junto con su abogado Jim Lewis.

James Snead dice que antes de que Cruz se mudara con ellos, en ocasiones lo había visto en la casa porque era amigo del hijo de la pareja.

"Lo había visto un par de veces antes", dijo, agregando que Cruz "se quedó en la casa con mi hijo, pasó la noche". Snead recuerda que Cruz fue "muy respetuoso entonces".

El atacante de la Florida logró comprar al menos 10 armas

Las armas 'realmente no me preocupaban'

Los Sneads sabían que Cruz tenía múltiples armas y lo hicieron obtener una caja de seguridad antes de que pudiera mudarse con ellos después del último Día de Acción de Gracias después de que su hijo les preguntara si Cruz podía quedarse con ellos. Poco antes, Cruz vivió brevemente con una familia en el pueblo cercano de Lantana, Florida.

James Snead le dijo a CNN que "el amigo de la familia con el que se estaba quedando tenía un niño pequeño. Así que no funcionó. Porque él no tenía una caja de seguridad, así que no sé, no sé si [las armas] estaban en una bolsa. No sé si estaban apoyadas contra una pared. Pero simplemente ... no funcionaba de esa manera".

La madre adoptiva de Cruz murió en noviembre de neumonía. Su padre adoptivo murió de un ataque al corazón hace más de una década.

Cruz también le había dicho a los Sneads que "estaba deprimido" y había mostrado interés en buscar ayuda médica para sus síntomas.

Kimberly Snead dice que la mezcla de depresión y armas no preocupaba a la pareja. "Para mí, la depresión se debió más a la pérdida: la pérdida de su madre, no de todas las cosas que dijeron acerca de él de que era víctima de acoso en la escuela", dice, y agrega que con la caja fuerte "todo estaba bajo llave, así que no me preocupaba".

Ella también dice que comenzó el proceso para que Cruz viera a un consejero.

"Íbamos a iniciar los procesos del seguro para asegurarnos de que estaba cubierto y él iba a comenzar a ir", dijo.

James Snead agregó "irónicamente, probablemente habría sido esta semana".