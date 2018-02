Romeo, la solitaria rana boliviana que busca pareja en Match.com para salvar su especie

(CNN) - Una rana de agua boliviana de 11 años llamada Romeo lleva una década buscando a su “Julieta” para salvar su especie.

Global Wildlife Conservation (GWC), Match.com y la Iniciativa Anfibios de Bolivia (IAB) se unieron para lanzar una campaña que ayude a encontrar una pareja a esta solitaria rana de agua de Sehuencas, en el centro del país. El objetivo de la campaña era recaudar 15.000 dólares antes del día de San Valentín, y finalmente consiguieron sobrepasarlo: la ONG informó el 16 de febrero de que habían logrado 25.000 dólares provenientes de 32 países.

Romeo, rana de agua en peligro de extinción en Bolivia. Crédito: Matias Careaga (GWC)

“Las donaciones apoyarán 10 expediciones de IAB a lugares donde la especie fue común y otros hábitats similares que los biólogos no han tenido oportunidad de investigar”, explicó GWC en un comunicado en el que dijo que Romeo era el único individuo vivo conocido de su especie y que las expediciones al campo saldrán en junio, antes de la temporada de lluvias.

¿Cómo consiguieron este dinero? La popular web de citas creó un perfil en línea para Romeo cuyo estatus era “nunca casado” y “sin hijos” pero con deseos de tener bebés: “por supuesto”.

En el video de presentación, Romeo explicaba: “Soy tipo bastante simple. Tiendo a quedarme solo y me encanta pasar noches en casa. También me encanta comer, ¿a quién no? Estoy seguro de que te preguntarás qué está haciendo una rana como yo en un sitio como este. Bueno, estoy aquí buscando pareja”. Y después continuaba con voz triste: “Igual que tú”.

Entones, Romeo añadía: “Solo que mi situación es un poco más urgente. Si no encuentro a la chica especial pronto, mi especie entera habrá desaparecido. Sin presión. Pero, si crees en el amor y quieres ayudar a una vieja rana, por favor, dona por mi causa. Adiós, amigos”.

Una rana de agua.

El CEO de match.com, Hesam Hosseini, explicó que encontrar pareja para Romeo era “un nuevo reto para nosotros. Pero con el interés de salvar a una especie entera, aceptamos con gusto y confianza”. Las donaciones estuvieron abiertas entre el 9 y el 14 de febrero.

Antonio Muñoz, fundador de la Iniciativa Anfibios de Bolivia y científico asociado de conservación en GWC, comentó: “Cuando los biólogos cazaron a Romeo hace 10 años, sabíamos que la rana de agua de Sehuencas, como otros anfibios en Bolivia, estaba en peligro. Pero no teníamos ni idea de que no seríamos capaces de encontrar otro individuo en todo este tiempo”.

Romeo empezó a pedir una pareja alrededor de un año después de que fuera llevado a cautividad y Muñoz señaló que esas llamadas se habían ralentizado en los últimos años.

“No queremos que pierda esperanza y continuamos confiando en que hay otros ahí afuera, de modo que podamos establecer un programa de mejora de la conservación para salvar a esta especie, dijo Muñoz.

Robin Moore, biólogo de conservación y director de comunicación de GWC, explicó: “Romeo puede ser la rana más solitaria del mundo, pero su destino puede cambiar drásticamente con la ayuda de Match y generosos solteros y parejas que decidan mostrar su amor por Romeo y nuestro mundo salvaje este día de San Valentín”.

“Estamos abrumados por el apoyo de Match y todos los donantes”, dijo en un comunicado Muñoz. “Esperamos que nuestro próximo gran anuncio sea que hemos encontrado una Julieta para Romeo y que podamos establecer un programa de conservación para salvar a esta especie de la extinción”.

