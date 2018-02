Carlos Zannini: El objetivo de mi detención es evitar que Cristina Fernández esté en el Senado

(CNN en Español) - Desde prisión, Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y excandidato a la vicepresidencia de Argentina, defendió la manera en que se manejó el caso Amia durante el kirchnerismo.

Zannini, preso desde inicios de diciembre de 2017, precisamente por el presunto encubrimiento al atentado de la Amia, brindó una entrevista a Perspectivas desde Buenos Aires. En diálogo con Jonatan Viale, Zaninni buscó explicar los acercamientos que hubo entre Irán y Argentina durante el kirchnerismo.

El ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrió en 1994 , mató a 85 personas y el caso sigue impune hasta ahora.

Sobre la privación de su libertad, Zannini aseguró ser "objeto de una gran injusticia y de una ilegalidad fragante". "El objetivo es", aseguró, "impedir que Cristina (Fernández, expresidenta de Argentina) esté en el Senado de la Nación, expresando la política de un sector importante de la población".

Para Carlos Zannini, no hubo un acercamiento ciego al cuestionado régimen de Mahmoud Ahmadinejad en Irán. "No hubo un cambio de política, hubo aplicación de política", dijo. "Nosotros estuvimos hostigando al régimen iraní desde el 2003 hasta el 2011 pidiéndole que colaboraran. El día que dijeron que colaboraban, ¿qué hicimos? ¿Seguimos pidiendo que colaboraran? No. Vamos a concretar esa colaboración", explicó.

En otro momento de la entrevista, Zannini aseguró que mantiene contacto con la expresidenta Cristina Férnandez de Kirchner. "Le he dicho que no se preocupe por mí", respondió cuando Jonatan Viale le preguntó por su cercanía actual con la exmandataria. Asimismo, aseguró que no le gustaría que Fernández de Kirchner sea presidenta nuevamente. "A mí me parece que un buen cambio para la política argentina sería bajarle unos 20 años al promedio", detalló.

Es preciso señalar que Mauricio Macri siempre ha negado toda denuncia en su contra surgida de los Panamá Papers, documentos que registran la creación de empresas offshore para fines poco transparentes. En su momento, la Presidencia argentina emitió un comunicado con la versión del mandatario: "Sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la nación informa que el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad". Y agregaba: "Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco Macri".

En entrevista con CNN en Español, Macri calificó de "cuento" esta denuncia. "Inventaron todo ese cuento y yo dije 'Todo esto no es verdad pero acá están todos mis papeles'", respondió a Andrés Oppenheimer en agosto de 2017.

Claudio Bonadio, juez federal a cargo del caso AMIA, aseguró en un fallo, en diciembre de 2017, que es una total certeza que Carlos Zannini, Héctor Timerman, además de la expresidenta Cristina Fernández, "traicionaron a la Nación argentina".

En respuesta al fallo, Timerman aseguró que se trataba de “una vergüenza” y que le afectaba “doblemente por ser judío”. En tanto, Fernández de Kirchner rechazó la denuncia desde un inicio; se trata, dijo, de “una causa inventada sobre hechos que un existieron”.

