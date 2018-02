Los 9 tuits menos presidenciales de Trump durante el fin de semana del Día del Presidente

(CNN) – Se ha convertido en algo prácticamente de rigor señalar en este momento que el presidente de Estados Unidos Donald Trump es la persona menos presidencial que alguna vez haya estado en el cargo.

Desde la campaña que emprendió para llegar a la Casa Blanca hasta la manera cómo ha actuado desde que es presidente, Trump parece estar orgulloso de frustrar todas las expectativas acerca de cómo un mandatario debería comportarse, hablar o incluso tuitear. Él considera su elección como un dedo del medio por parte del ciudadano del común a las “élites”: políticas, mediática, etc. Y, además, parece estar tomando como guía un irrespeto saludable por la idea de ser “presidencial”.

Y aunque este fenómeno de ser poco presidencial no es nada nuevo, Trump aparentemente lo está llevando a nuevos –y peligrosos– niveles durante el fin de semana largo del Día del Presidente. Atrincherado en su club de Mar-a-Lago, Trump no jugó golf ni el sábado ni el domingo, preocupado por cómo podría verse eso cuando estaban ocurriendo los funerales para las víctimas del tiroteo en una escuela secundaria de Parkland, Florida. Supuestamente, el presidente estaba furioso por la cobertura sobre las acusaciones contra 13 rusos por parte del fiscal especial Bob Mueller. Y cuando Trump echa chispas, ocurren cosas malas.

Este es un pequeño recuento de todas las cosas no presidenciales que Trump tuiteó este fin de semana, empezando por lo más reciente. Califiqué cada uno de los momentos por su nivel de no presidencialidad siendo 1 el presidente Abraham Lincoln y 10 los presidentes Beavis y Butthead.

1. “Acabo de ver a una Oprah Winfrey muy insegura –a quien en un punto llegué a conocer muy bien– entrevistando a un panel de personas en “60 Minutes”. Las preguntas eran tendenciosas e inclinadas, los hechos eran incorrectos. ¡Espero que Oprah se lance para que pueda ser expuesta y derrotada ¡como todos los demás!”.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018

Contexto: Winfrey estaba en el programa “60 Minutes” haciendo un segmento con un grupo focal de electores de Michigan: siete que votaron por Trump y siete que no lo hicieron. Hablaron sobre las impresiones que tenían los invitados del hoy presidente.

Calificación no presidencial: 7 – Imagínate a George W. Bush tuiteando esto. O a Barack Obama. O, bueno, a cualquier presidente. Además, parece que Trump culpa a Oprah por el hecho de que algunas personas dijeron cosas desagradables acerca de él.

2. “Gracias Ken Starr, exfiscal independiente, (del caso) Whitewater, por su conocimiento y poderosas palabras respecto al abuso de FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior), la intromisión de Rusia, etc. Realmente una gran entrevista con @MariaBartiromo”.

Thank you to KenStarr, former Independent Counsel, Whitewater, for your insight and powerful words on FISA abuse, Russian meddling etc. Really great interview with @MariaBartiromo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: en la entrevista de este domingo con la presentadora de Fox News Maria Bartimoro, Starr señaló que la última acusación de Mueller deja claro que no existió una colusión con personas dentro de la campaña de Trump. Starr también se refirió a los “altos funcionarios” del gobierno de Estados Unidos, en relación con la filtración de los sucesos que ocurrían en el tribunal sobre el caso de FISA.

Calificación no presidencial: 3 – Sí, Trump estaba viendo televisión, pese a que siempre ha dicho que rara vez tiene tiempo de hacerlo pues está muy ocupado leyendo “documentos”. Y, sí, le gustó lo que Starr dijo únicamente porque se alinea con su creencia de que toda esta investigación frente a Rusia es una amenaza para un Departamento de Justicia despistado, que se está perdiendo la verdadera historia de los crímenes de Hillary Clinton. Aún así, para Trump, esto no es nada cercano a lo menos presidencial que tuiteó durante el fin de semana.

3. “Las noticias falsas de los altos ratings del perdedor CNN”

The Fake News of big ratings loser CNN. https://t.co/rYsv90cnvs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: Trump vinculó aquí a una cuenta de Twitter a favor del presidente que publicó una caricatura de un Wolf Blitzer anciano en el año 2038 diciendo: “¡Actualización! Deberíamos ver la evidencia de colusión entre Rusia y Trump en cualquier momento". (¡De hecho, no pude ver este tuit porque el perfil de "rrealdjtrump" me ha bloqueado!). Este mismo usuario de Twitter también tuiteó una caricatura con la cara de Hillary Clinton pintada de negro, durante las elecciones presidenciales de 2016.

Calificación no presidencial: 8 – Este es un movimiento de “troll” total que muchísimos conservadores harían en Twitter. Pero ninguno de ellos es el presidente de Estados Unidos. En el mejor de los casos: Trump desconocía el controvertido pasado del dibujante. Y en el peor escenario: era totalmente consciente de ello.

4. “Si el OBJETIVO de Rusia era crear discordi, alteración y caos dentro de EE.UU., entonces –con todas las audiencias de Comisión, investigaciones y odio de partido– lo han logrado más allá de sus sueños más descabellados. Se están partiendo el c*** de la risa en Moscú. Vuélvete inteligente, Estados Unidos”.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: Trump considera que las investigaciones sobre la supuesta intromisión rusa en las elecciones de 2016 es una cacería de brujas política, impulsada por personas que simplemente no pueden aceptar que él ganó la contienda de manera justa.

Calificación no presidencial: 9 – “ Se están partiendo el c*** de la risa en Moscú”. Nada más que decir.

5. “Ahora que Adam Schiff empezó a culpar al presidente Obama por la intromisión rusa en la elección, probablemente lo está haciendo como otra excusa de que los demócratas, con su valiente líder la torcida Hillary Clinton, perdieron la elección de 2016. Pero, ¿no fui yo un gran candidato?”.

Now that Adam Schiff is starting to blame President Obama for Russian meddling in the election, he is probably doing so as yet another excuse that the Democrats, lead by their fearless leader, Crooked Hillary Clinton, lost the 2016 election. But wasn’t I a great candidate?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: en la acusación contra los 13 rusos presentada por Mueller este viernes, se afirma que empezaron a planear la interferencia electoral desde 2014, cuando Obama todavía era presidente.

Calificación no presidencial: 5 – Las elecciones terminaron hace más de 400 días. Trump ganó. Y, además, la necesidad de “no fui yo un gran candidato” es demoledora.

6. “Yo nunca dije que Rusia no interfirió en las elecciones, dije: ‘puede ser Rusia, o China u otro país o grupo, o incluso puede ser un genio de 180 kilos que está sentado en su cama jugando con su computadora’. El “engaño” ruso fue que la campaña de Trump hizo un complot con Rusia – ¡Eso nunca pasó!”

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia – it never did!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: él sí lo dijo.

Calificación no presidencial: 6 – La reinterpretación de Trump sobre los hechos es una característica, no un error, de su personalidad. Aún así, ¿normalmente esperamos que nuestros presidentes intenten, ya sabes, decir la verdad?

7. “Por fin, el pequeño Adam Schiff, el monstruo filtrador sin control, ahora está culpando al gobierno Obama por la intromisión rusa en la elección de 2016. Finalmente él tiene la razón sobre algo. Obama era el presidente, sabía de la amenaza y no hizo nada. ¡Gracias, Adam!”

Finally, Liddle’ Adam Schiff, the leakin’ monster of no control, is now blaming the Obama Administration for Russian meddling in the 2016 Election. He is finally right about something. Obama was President, knew of the threat, and did nothing. Thank you Adam!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: mira el número 5.

Calificación no presidencial: 4 – Los insultos y los apodos no suelen ser estar dentro de los límites de los presidentes. Sin embargo, Trump está usando la palabra “pequeño” en exceso para degradar a las personas recientemente. ¿Pero cuando se compara con todas las otras cosas que Trump tuiteó solo este fin de semana?

8. “Al general McMaster se le olvidó decir que los resultados de las elecciones de 2016 no fueron afectados o modificados por los rusos y que la única colusión fue entre Rusia y la torcida H, el DNC (Comité Nacional Demócrata) y los demócratas. ¡Recuerden el sucio dossier, el uranio, los discursos, los correos electrónicos y la compañía Podesta!”.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: este sábado, McMaster, el asesor de seguridad nacional de Trump, dijo en Alemania que ahora era “realmente incontrovertible” el hecho de que los rusos hubieran participado en un plan amplio y profundo para influir en las elecciones de 2016.

Calificación no presidencial: 10 – ¿Atacas a tu propio asesor de seguridad nacional por decir algo sobre lo que la comunidad de inteligencia ha informado unánimamente durante el último año? ¡Revisa! ¿Participar en una serie de referencias breves sobre conspiraciones a medias sobre tu oponente en las elecciones de 2016? ¡Revisa! ¡Este lo tiene todo.

9. “Muy triste que el FBI haya pasado por alto todas las señales enviadas por el atacante de la escuela de la Florida. Esto no es aceptable. Están gastando demasiado tiempo tratando de demostrar la colusión rusa con la campaña de Trump: no hay colusión. ¡Regresen a lo básico y hagan que todos estemos orgullosos!”.

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Contexto: debido a las noticias del viernes pasado acerca de que el FBI no había verificado una pista específica sobre el atacante de Parkland, Trump está sugiriendo aquí que la agencia se distrajo por su inútil investigación sobre Rusia.

Calificación no presidencial: 10 – Considera que, incluso mientras ocurrían los funerales, Trump está utilizando el asesinato de 17 personas para promover una discusión sobre cómo la investigación del FBI sobre la intromisión rusa es errónea y es una pérdida de tiempo.