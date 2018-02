El tuit de Trump que enfureció a los sobrevivientes del tiroteo de Parkland

(CNN) - Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland, Florida, atacaron el presidente Donald Trump después de vincular el fracaso del FBI al seguir un informe sobre el atacante de la escuela con los recursos gastados en la investigación de Rusia.

Scroll for more content...

MIRA: El aterrador relato de una alumna sobreviviente que fue herida en el tiroteo en Parkland

El sábado, Trump tuiteó: "Es muy triste que el FBI haya omitido todas las señales enviadas por el atacante de la escuela de Florida. Esto no es aceptable. Están gastando demasiado tiempo tratando de demostrar la colusión rusa con la campaña de Trump: no hay colusión. ¡Vuelve a lo básico y haz que todos estemos orgullosos!"

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign – there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

El tuit del presidente causó considerable indignación en línea, incluso entre los supuestos sobrevivientes del tiroteo:

"17 de mis compañeros de clase se han ido. Son 17 futuros, 17 niños y 17 amigos robados. Pero tienes razón, siempre tiene que ser sobre ti. Qué tonto de mi parte olvidar. #neveragain"

"17 personas inocentes fueron brutalmente asesinadas en mi escuela, un lugar donde deberían haberse sentido seguras. Sus vidas se fueron en un instante. Usted es el presidente de los Estados Unidos y tiene la audacia de poner esto en Rusia como una excusa. Supongo que debería esperar eso de usted".

Varias de las respuestas de los estudiantes se volvieron virales, obteniendo miles de retuits. Al momento de escribir este artículo, uno de ellos había sido retuiteado más veces que el mensaje original del presidente.

Muchos estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland han expresado su opinión sobre lo que experimentaron y sobre la acción que quieren ver de parte de los que están en el poder.

MIRA: Sobrevivientes del tiroteo en la Florida: Están con nosotros o contra nosotros

Alex Wind, un sobreviviente, le dijo a Fredricka Whitfield de CNN que no planeaba asistir a una sesión que Trump programó el miércoles con estudiantes y maestros de escuela secundaria, y que el presidente necesitaba comunicarse con los estudiantes.

"Si Donald Trump quiere escucharnos, debería haber aceptado la primera invitación", dijo Wind. "No vamos a venir a él. Él va a necesitar venir a nosotros".

Emma González, hablando en la misma entrevista, dijo que sospechaba que su sesión programada podría ser una señal de que Trump no quiere enfrentar a las víctimas indignadas del tiroteo.

"El hecho de que haya organizado esto demuestra que tiene miedo de nosotros y que no quiere tener que enfrentarnos", dijo González.

Trump visitó el viernes un hospital de Florida donde se trató a muchas de las víctimas, así como a la oficina del sheriff.

David Hogg, uno de los estudiantes, habló en "Meet the Press" de NBC y emitió un llamado enojado y apasionado para que Trump tome medidas al respecto.

"Usted es el presidente", dijo Hogg. "Se supone que debe unir a esta nación, no dividirnos. ¿Cómo se atreve? Los niños se están muriendo y su sangre está en sus manos por eso. Por favor, tome medidas. Deje de ir de vacaciones a Mar-a-Lago. Trabaje con el Congreso. Su partido controla tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Actúe, haga aprobar algunos proyectos de ley y, por el amor de Dios, salvemos algunas vidas".