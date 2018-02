"Black Panther" tiene un estreno de récord en taquilla

(CNN) - Todos saluden al rey.

"Black Panther", la primera película de Marvel dirigida por un afroestadounidense, recaudó un estimado de 192 millones de dólares durante su debut de tres días en Norteamérica este fin de semana. Se trata del quinto estreno más grande de todos los tiempos.

El debut del filme protagonizado por Chadwick Boseman y Michael B. Jordan no solo hizo añicos las expectativas, sino que también rompió múltiples récords de taquilla.

Superó el récord del mejor estreno para un director afroestadounidense. Este pertenecía a F. Gary Gray y su película "The Fate of the Furious", que debutó con ganancias de 98 millones de dólares en abril.

Disney estima que la película del superhéroe recaudará 218 millones de dólares en el mercado doméstico en un fin de semana festivo de cuatro días. El filme recaudó 361 millones de dólares en su estreno alrededor del mundo.

Se trata del segundo mayor estreno para una película de Marvel Studios, detrás de "The Avengers" de 2012.