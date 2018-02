Así reaccionaron los famosos al sismo en México

(CNN Español) - Tras el sismo de magnitud 7,2 en Oaxaca, celebridades y políticos reaccionaron en sus redes sociales. Después de los terremotos en septiembre de 2017, muchos temen que vuelva a haber una tragedia en el país.

¡Ay! Carajo, ¿todos bien? Qué ansiedad...

— Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) February 17, 2018

Que fuerte escuchar la alerta sísmica después de los pasados temblores. Pensando mucho en la gente de Oaxaca donde fue el epicentro, deseando que estén bien por allá.

— diego luna (@diegoluna_) February 17, 2018

Mi corazón está con ustedes México. Pidiendo tmb por la gente de Oaxaca donde tocó el epicentro. ❤️----

— Karla Souza (@KarlaSouza7) February 17, 2018

Decretando y pidiendo que todos aquí en Mexico se encuentren bien, física, emocional y psicológicamente.

— Lucero (@LuceroMexico) February 17, 2018

Espero que todos estén bien tras el #sismo. Atentos por posibles réplicas y recuerden que el 911 es el número de emergencias.

— José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) February 17, 2018

Algo para recordar... Deseo que todos estén bien... --------

A post shared by andrealegarreta (@andrealegarreta) on Feb 16, 2018 at 3:56pm PST