El Gobierno de Brasil enviará a las Fuerzas Armadas a tomar el control policial de Río de Janeiro

(CNN Español) — El presidente de Brasil, Michel Temer, acordó este viernes la intervención en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro. "El crimen organizado no puede continuar y no puede convertirse en una amenaza a todo el país. Tenemos que garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo. Y vamos a hacerlo", dijo a través de su cuenta de Twitter.

La medida implica que las Fuerzas Armadas del país tomarán el control de Río de Janeiro, según informó la Agência Brasil citando a la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República.

"Estamos tomando todas las medidas necesarias para enfrentar a los criminales y sus pandillas. Las Fuerzas Armadas estarán unidas. Nuestros presidios no serán más oficinas de bandidos, ni nuestras plazas serán salón de fiesta para el crimen organizado", agregó el presidente en la misma red social.

El decreto de intervención fue ultimado durante la mañana de este viernes como consecuencia de la ola de violencia que ha vivido la ciudad en los últimos días y se extenderá hasta final de año. En los mismos momentos, en Brasilia se reunieron los Altos Mandos del Ejército para coordinar los detalles del proceso.

Será entre el lunes y el martes cuando la Cámara de Diputados votará la medida. De ser aceptada, pasará al Senado para proceder también a su votación, según Agência Brasil. Antes, el mismo viernes tras la firma del decreto, Temer dará un discurso para explicar los motivos que le han llevado a que las Fuerzas Armadas tomen Río.

Soldados brasileños patrullan la favela Rocinha en Río de Janeiro el 11 de octubre de 2017. (MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images)

El presidente firmó el decreto con la presencia del gobernador de Río de Janeiro, Luis Fenando Pezão; los presidentes de la Cámara y del Senado, Rodrigo Maia y Eunício Oliveira, respectivamente, y de ministros de áreas políticas y de seguridad.

La medida fue tomada como consecuencia de la creciente violencia en la ciudad, informó la misma fuente. El jueves por la tarde Temer tuvo una reunión al respecto de casi cinco horas con Pezão en el Palacio Jaburu. A la misma asistieron ministros de las áreas de política y seguridad, y los presidentes de la Cámara, Rodrigo Maia, y el Senado, Eunício Oliveira.

La violencia en Río se ha sostenido durante los últimos meses, sin embargo durante la temporada de carnaval se resaltó el clamor de la gente por lograr el control de la seguridad en la ciudad.

Con información de Francho Barón de CNN en Español.