Estudiante de Parkland a políticos: Gasten más energía en proteger vidas humanas que fetos no nacidos

Nota del editor: Cameron Kasky es un estudiante de 17 años de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Él y su hermano Holden sobrevivieron al tiroteo del miércoles en su escuela en Parkland, Florida. Los puntos de vista expresados en este comentario pertenecen solo a él.

(CNN) - Creí que iba a ser un día maravilloso. Mi escuela secuandaria, Marjory Stoneman Douglas, estaba llena de estudiantes alegres, muchos de ellos estaban celebrando el Día de San Valentín con otros. Incluso aquellos que no tenían a alguien para celebrar, parecía que iban a encontrar algún razón para sonreír.

Pero entonces, por supuesto, todo cambió. Hacia el final del día, fui a recoger a mi hermanito Holden a la clase de necesidades especiales. Cuando salimos de la escuela, la alarma contra incendios empezó a sonar. Y mientras íbamos hacia el estacionamiento, según el procedimiento del simulacro de incendios, nos dijeron que volviéramos a entrar corriendo.

Cameron Kasky, sobreviviente del tiroteo en Parkland, Florida.

Fue muy confuso, especialmente porque yo estaba rodeado de estudiantes con necesidades especiales. Pero la verdad es que nadie realmente sabía lo que estaba ocurriendo. Nos acurrucamos en el salón, escuchando sonidos aterradores que no podíamos identificar, y estuvimos una hora plagados con una ansiedad incontrolable… esperando respuestas. Esperando a alguien que o nos disparara o viniera a decirnos que todo iba a estar bien.

Finalmente, el equipo SWAT llegó e hizo un excelente trabajo haciéndose cargo de los estudiantes con discapacidad. Después fuimos escoltados hacia nuestro lugar de evacuación y, horas después de la confusión y el terror, mi hermano y yo llegamos a casa.

Aunque logramos llegar a casa, 17 personas no lo hicieron. Esas 17 personas fueron asesinadas en los terrenos de la escuela que siempre se sintió como el lugar más seguro en el que se puede estar dentro de una ciudad que ha sido llamada la más segura de Florida.

No podemos ignorar los problemas del control de armas que plantea esta tragedia. Y por eso estoy pidiendo —no, exigiendo— que se tomen medidas ahora.

¿Por qué? Porque al final del día, los estudiantes de mi escuela sintieron una experiencia compartida: nuestros políticos nos abandonaron al fallar al mantener las armas fuera de nuestras escuelas.

Pero esta vez mis compañeros de clase y yo vamos pedirles cuentas. Esta vez vamos a presionarles para que hagan algo. Esta vez vamos a obligarlos a gastar más energía en proteger vidas humanas que fetos no nacidos.

1 de 8

| Miembros de la comunidad de Parkland, Florida, asistieron a una vigilia en la iglesia Parkridge en honor a las víctimas de la masacre de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, que ocurrió el 14 de febrero. (Crédito: Mark Wilson/Getty Images)

2 de 8

| El tiroteo masivo dejó 17 muertos: doce de ellos se encontraban dentro de las instalaciones de la escuela, dos afuera, una en una calle cercana al colegio y dos más perdieron su vida en el hospital. 14 personas permanecían hospitalizadas un día después de la masacre. (Crédito: RHONA WISE/AFP/Getty Images)

3 de 8

| Una multitud de personas asistió a la vigilia por las víctimas de Marjory Stoneman Douglas. (Crédito: Ana Mejía / CNN Español)

4 de 8

| Nikolas Cruz, de 19 años, ingresó fuertemente armado a las instalaciones de la escuela secundaria de la que es exalumno. Un día después cientos de personas se reunieron a orar por las víctimas de este ataque. Cruz fue expulsado de la secundaria por mal comportamiento y problemas de disciplina, dijeron las autoridades. Fue capturado tras el tiroteo. (Crédito:(Crédito: WPLG)

5 de 8

| Esposado y llevando un overol naranja, Cruz apareció por primera vez en la corte un día después del ataque masivo. Fue acusado con 17 cargos de homicidio premeditado. La jueza Kim Theresa Mollica no le concedió la fianza y la defensa tuvo ningún argumento. (Crédito: Susan Stocker - Pool/Getty Images)

6 de 8

| Funcionarios estatales y locales lanzaron globos en honor a las víctimas durante una oración en la vigilia por la secundaria Marjory Stoneman Douglas en la iglesia Parkridge en Coral Springs, Florida. (Crédito: RHONA WISE/AFP/Getty Images)

7 de 8

| Varios testigos relataron los hechos diciendo que escucharon la alarma contra incendios y salieron a evacuar, entonces escucharon los disparos. “Acabo de escuchar golpes en los corredores. Llegó a la ventana y disparó por la ventana del salón", relató una estudiante de tercer año. "Él continuó y yo oía a la gente gritando 'ayúdenme’”. (Crédito: Ana Mejía / CNN en Español)

8 de 8

| El FBI fue advertido en septiembre sobre una posible amenaza de tiroteos escolares de un usuario de YouTube con el mismo nombre que el sospechoso en la masacre del campus del miércoles en Parkland, Florida. El FBI dijo que no vio señales inminentes de un ataque. (Crédito: Ana Mejía / CNN en Español)

Uno de los argumentos más frustrantes que he escuchado es que no fue el Partido Republicano ni la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) los que mataron a toda esa gente, sino que fue el propio atacante. Entiendo su punto. No creo que esto haya sido un ataque de los republicanos ni de los aliados de la NRA.

Sin embargo, el atacante no es el único responsable de esta tragedia. Aunque él pudo haber tenido muchos problemas, también vivía en una sociedad en la que el senador Marco Rubio rehúsa asumir la responsabilidad del rol que la cultura de las armas pudo haber jugado en esta tragedia.

Y no hay que negar que la NRA continúa donando millones de dólares a los políticos de cada nivel del gobierno. Luego esos políticos —usualmente conservadores de los “valores de la familia”— irritan a sus bases haciéndoles creer que los “liberales” van a quitarles sus armas.

Sin haber aprendido nada mejor, algunas de esas personas acumulan armas antes de una prohibición de armas que nunca va a llegar, y los fabricantes de armas y la NRA ganan millones.

Pero la verdad es que los culpables son los políticos de ambos lados del espectro. Los republicanos, en general, reciben grandes donaciones de la NRA y por lo tanto están en deuda con su cruel agenda. Y los demócratas carecen de la organización y los votos para hacer algo al respecto.

Soy solo un estudiante de secundaria, y no pretendo tener todas las respuestas. Sin embargo, incluso en mi posición, puedo ver que hay una necesidad desesperada de cambio, cambio que empieza por gente apareciendo en las urnas y votando por todos esos individuos que están en los bolsillos traseros de los lobbistas de armas que no están en funciones.

Por favor, hágalo por mí. Háganlo por mis compañeros de clase. No podemos votar, pero ustedes pueden, así que valga la pena.