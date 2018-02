Mánager de Stormy Daniels dice que la estrella porno 'contará su historia'

(CNN) - Una representante de la estrella porno a quien un abogado personal de Donald Trump le habría supuestamente pagado 130.000 dólares dice que el acuerdo entre los dos ya no es válido.

Gina Rodríguez, mánager de Stephanie Clifford, quien también es conocida como Stormy Daniels, dijo el miércoles que Clifford cree que el abogado Michael Cohen anuló el acuerdo de no divulgación con ella al admitir que le pagó a Clifford esos 130.000 dólares.

Rodríguez agregó: "Todo se acabó ahora y Stormy contará su historia".

Associated Press informó primero este miércoles que Clifford ahora cree que es libre de hablar sobre un supuesto encuentro sexual con Donald Trump.

Stormy Daniels, en una foto de enero de 2017.(Créditos: Gabe Ginsberg/Getty Images)

En un comunicado publicado la noche del martes, Cohen dijo que le pagó a Clifford en 2016. Asimismo, afirmó que el intercambio fue "legal" y que "no fue un gasto de contribución de campaña de nadie".

Tras los informes de la declaración de Cohen del martes, así como una historia publicada por The Daily Beast esta semana sobre una propuesta de libro de Cohen, Rodríguez le dijo a Associated Press que Clifford ahora cree que violó el acuerdo de no divulgación.

Según los informes, Cohen estableció una empresa de tipo Sociedad de Responsabilidad Limitada poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para pagar a Clifford, tras un supuesto encuentro sexual en julio de 2006 con Donald Trump, informó The Wall Street Journal en enero.

Luego de los informes iniciales del mes pasado de que Cohen había realizado el pago, el abogado dijo en un comunicado que Donald Trump "niega vehementemente" cualquier encuentro entre los dos.

"El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda causar daño", se leía en el comunicado de Cohen el martes. "Siempre protegeré al señor Trump", agregaba.