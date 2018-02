La alarma de incendios sonó, empezó la masacre de la Florida y los estudiantes corrieron por sus vidas

(CNN) - El día escolar casi acababa y los estudiantes estaban desconcertados porque la alarma de incendios estaba sonando por segunda vez ese miércoles.

Algunos estudiantes salieron como si se tratara de un simulacro, pero su diversión pronto fue interrumpida por el estruendo de un arma de fuego.

Pronto fue claro que había un asesino en su escuela y que sus vidas estaban en peligro.

Te contamos algunos testimonios de los estudiantes que sobrevivieron a la tragedia que cobró la vida de al menos 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida.

Algunos profesores murieron

Tyjanai Thomas le dijo a Ashley Banfield de HLN que ella vio que el atacante le disparó a un profesor.

“Se detuvo frente a nuestra puerta porque estaba abierta y (el atacante) estaba tratando de reunir más estudiantes. Nuestro profesor empezó a obstaculizar y a proteger a los estudiantes y luego él le disparó”.

“Escuchamos (el arma) y él se derrumbó”, agregó Thomas.

WSVN, afiliada de CNN, habló con una estudiante que dijo que su profesor fue asesinado. La joven, identificada únicamente como Alex, dijo que ella y sus compañeros de clase estaban saliendo porque había sonado la alarma contra incendios.

“La gente iba por la mitad de la escalera y de repente paró, la alarma paró. Y escuchamos disparos provenientes del primer piso, del segundo piso y la gente estaba corriendo escaleras arriba. Todos subimos las escaleras y fuimos a nuestro salón. Cuando mi profesor se acercaba a la puerta recibió el disparo y murió justo ahí. La puerta quedó abierta todo el tiempo así que mientras el atacante pasaba por el lado la puerta estaba abierta. Él pudo haber entrado en cualquier momento”.

‘¡Regresen, regresen!’

Zaphena Jasmin le dijo a CNN que ella se refugió en un salón de clases y oró con una amiga en una esquina del salón. Agregó que inicialmente no se movió cuando la alarma sonó y dio una vuelta mientras trataba de salir del edificio.

“Realmente no me moví… Luego escuché la orden de evacuación. Cuando estoy a mitad de las escaleras y un administrador bloquea mi camino diciendo ‘regresen, regresen’. Después, él dijo que había escuchado cuatro o cinco disparos y todos empezamos a ir hacia un salón de clases que estaba abierto. Escuchamos un montón de pop, pop, pop. Así que si no se trataba de disparos reales, era el ejercicio para el que nos estaban entrenando, pero de cualquier forma lo tomé en serio”.

‘Escuché disparos’

Un chico le dijo a la WPLG que escuchó disparos unos 20 minutos antes de que terminara la jornada escolar. Todo el mundo salió hacia las áreas de reunión designadas.

“A las 2:19 p.m. escuché disparos (otros dicen que la alarma y los disparos fueron después). Corrimos hacia afuera. Nadie sabía que estaba pasando porque la alarma de incendios ya había sonado ese día en el segundo periodo. Así que (durante la alarma de la tarde) todo el mundo estaba dando vueltas. Cuando escuchamos (el tiroteo) estábamos corriendo hacia afuera. Íbamos hacia nuestras zonas; tenemos varias zonas en las que tenemos que estar. Empecé a escuchar como seis disparos a lo lejos, pero aún así podía escucharlos tan claros como el agua. Y cuando terminaron le dije a todo el mundo tenemos que irnos, tenemos que irnos”.

Sonaban como petardos

Una niña que se identificó como Isabella le dijo a WPTV que la escena era muy caótica por el estruendo de la alarma de incendios, especialmente porque empezó a sonar justo antes de que acabara el día.

“Escuché gritos. Escuché unos cinco o seis disparos. Creíamos que eran petardos porque sonaban como tal. No estamos seguros de qué se usó. Escuchamos a la policía gritar. Escuchamos golpes en las puertas”.

Nunca escuché los disparos

Una niña que había evacuado por la alarma de incendios dijo que hubo cientos de estudiantes que nunca escucharon los disparos. Los estudiantes no pensaron mucho hasta que los carros de la policía aparecieron en la escuela, dijo Sarah Chadwick.

“Nunca pensé que algo como esto pudiera ocurrir, especialmente en Parkland, Florida. Somos conocidos por ser una de las ciudades más seguras en Florida. Todos mis compañeros de clase evacuaron (durante la alarma de incendios) y fueron hacia la parte posterior de este gran campo que tenemos. Habíamos muchos allí, como unos 200. Luego, de repente, vimos muchos carros de policía, agentes de seguridad en carros de golf, y ahí fue cuando los profesores, los guardias de seguridad y la policía nos dijeron que corriéramos (a un Walmart cercano). No los escuchamos desde esa distancia pero mientras ocurría el tiroteo algunos de mis amigos estaban enviando mensajes de texto desde los salones justo al lado de los disparos”.