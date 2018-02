El abogado de Trump dice que pagó 130.000 dólares a estrella porno antes de la elección

(CNN) - El abogado personal del presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este martes que pagó 130.000 dólares de su propio dinero a una estrella porno que supuestamente tuvo un encuentro sexual con el presidente antes de su mandato.

Scroll for more content...

MIRA: Kimmel recibe a actriz porno que habría tenido encuentro con Trump

"En una transacción privada en 2016, utilicé mis propios fondos personales para facilitar un pago de 130.000 a la Sra. Stephanie Clifford", dijo Michael Cohen en un comunicado.

"Ni la Organización Trump ni la campaña Trump participaron en la transacción con la Sra. Clifford, y tampoco me reembolsaron el pago, ni directa ni indirectamente", añadió.

MIRA: Abogado de Trump pagó a exactriz porno por su silencio, según The Wall Street Journal

Apenas unas semanas antes de las elecciones de 2016, Cohen habría creado una LLC privada para pagarle a Clifford, también conocida como Stormy Daniels, luego de un supuesto encuentro en julio de 2006 con Trump, informó el diero The Wall Street Journal en enero.

The New York Times informó por primera vez que Cohen había dicho que él mismo hizo el pago.

Tras los informes iniciales del mes pasado de que Cohen había realizado el pago, dijo en un comunicado que Trump "niega vehementemente" cualquier encuentro entre los dos.

En enero, la organización Common Cause presentó quejas ante la Comisión Federal de Elecciones y el Departamento de Justicia, alegando que el pago informado a Clifford constituía una violación de las finanzas de campaña. Pero este martes, la declaración de Cohen negó esa acusación y dijo que el intercambio monetario era "legal" y "no una contribución de campaña".

"El pago a la Sra. Clifford fue legal, y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie", dijo Cohen.

Cohen también dijo que archivó una respuesta con la FEC, pero que la presentación no será pública hasta que la agencia haya resuelto el asunto.

MIRA: El caso de Trump y la actriz porno: ¿por qué no despierta más interés?

Cuando se le preguntó por qué hizo el pago, Cohen le dijo a CNN: "El hecho de que algo no sea cierto no significa que no pueda causarle daños a alguien. Siempre protegeré al Sr. Trump".