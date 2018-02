Presidente Trump firma el acuerdo presupuestario de EE.UU. y pone fin al cierre del Gobierno

(CNN) - El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el acuerdo de presupuesto que fue aprobado en el Congreso poniendo oficialmente final al cierre del gobierno que duró más de ocho horas.

Scroll for more content...

Just signed Bill. Our Military will now be stronger than ever before. We love and need our Military and gave them everything — and more. First time this has happened in a long time. Also means JOBS, JOBS, JOBS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018

"Acabo de firmar la ley. Nuestro Ejército ahora será más fuerte que nunca. Amamos y necesitamos a nuestro Ejército y le damos todo y más. Es la primera vez que algo así pasa en mucho tiempo. También significa empleos, empleos, empleos", tuiteó el mandatario.

El Congreso de Estados Unidos aprobó un importante acuerdo presupuestario durante la madrugada del viernes que puso fin a un breve cierre del Gobierno y envió la medida al presidente para que la firme.

La Cámara de Representantes apoyó la medida con 240 votos a favor y 186 en contra. La cámara, controlada por los republicanos, necesitaba la ayuda de los demócratas para aprobar el proyecto de ley, y 73 miembros demócratas se la dieron. 67 republicanos votaron en contra del plan.

El proyecto, que los legisladores llevan meses negociando, introducirá grandes cambios, y despejará el camino al Congreso a la hora de lidiar con grandes problemas de gastos, de entregar fondos de ayuda en casos de desastre y de incrementar el techo de la deuda, al que se iba a llegar el mes que viene.

El Senado había aprobado la medida poco antes.

El Gobierno federal cerró brevemente por segunda vez en menos de un mes durante la noche, después de que el senador republicano de Kentucky Rand Paul impidiera que el acuerdo se aprobara el jueves antes de la fecha límite para el cierre.